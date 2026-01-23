‘Terrero y Gloria’ vive una noche clave con la semifinal Saladar–Unión Antigua

La luchada se podrá seguir en directo este sábado 24 de enero a las 20.20 horas en YouTube y RTVC.ES y en diferido el domingo a las 17.00 horas en Televisión Canaria

El programa ‘Terrero y Gloria’, de Televisión Canaria, ofrece este fin de semana una luchada clave en la lucha canaria majorera. CL Saladar de Jandía y CL Unión Antigua, dos clubes históricos de la Isla, se enfrentan por un puesto en la gran final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC 2026.

El encuentro, correspondiente a la ida de las semifinales, se disputará en el Terrero Manuel Mederos “Pollo Apolinario”, en Morro Jable. La luchada podrá seguirse en directo este sábado 24, a partir de las 20:20 horas, tanto a través del canal de YouTube Deportes como en la web de Televisión Canaria (www.rtvc.es). Además, se emitirá en diferido el domingo a las 17:00 horas en Televisión Canaria (TDT).

El duelo enfrenta a dos equipos acostumbrados en las últimas temporadas a pelear por los títulos. El Saladar de Jandía, vigente campeón de la competición insular y subcampeón de la Liga Regional, defiende su hegemonía ante un Unión Antigua que aspira a volver a levantar el trofeo tres años después.

En juego, el título insular

En la previa del encuentro, el equipo de ‘Terrero y Gloria’ analizará las claves de una luchada marcada por la máxima rivalidad y la igualdad. “Es un enfrentamiento decisivo para el título en Fuerteventura”, adelanta Willy Rodríguez, director del programa.

Ambas escuadras mantienen gran parte del bloque de la pasada campaña, con los puntales A como grandes referentes: Miguel Hernández ‘El Majorero’, por parte del Saladar de Jandía, y Pedro Hernández, en el Unión Antigua. Las principales novedades se encuentran en la segunda línea. El conjunto sureño ha reforzado su equipo con el joven destacado A José Monzón, ‘Pollo de la Montaña II’, mientras que el club de Antigua recupera a Jonay Matoso, puntal C y hombre de la casa.

El equipo de ‘Terrero y Gloria’

Como es habitual, la narración correrá a cargo de Willy Rodríguez, acompañado por David Yanes en los comentarios. En el plató estarán Beatriz García, mientras que Jorge Benítez será el encargado del micrófono inalámbrico a pie de terrero.

Una cita imprescindible para los aficionados a la lucha canaria, con un billete para la final en juego y el orgullo majorero sobre el terrero.