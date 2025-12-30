El duro testimonio de la madre del motorista fallecido este sábado en Tenerife en La Radio Canaria

La madre de Adrián, que falleció este sábado en accidente de moto, ha relatado las últimas horas de su hijo en La Radio Canaria

En La Radio Canaria habló la madre del motorista fallecido este sábado en Tenerife. Un trágico accidente que ha conmocionado en Tenerife porque falleció veinticuatro horas después que su pareja, en otro accidente de moto.

La madre de la víctima, Adrián, habló en el programa de ‘Canarias al cierre‘ conducido por Víctor Hugo y relató cómo ocurrió el accidente de su hijo. «Desafortunadamente, desgraciadamente y asesinamente no tengo ya a mi hijo. Pero es que él no tiene ya vida.El que perdió es él. El gran perdedor de todo esto es él».

Ana ha contado cómo fueron las últimas horas, cómo el destino quiso que una compañera de excursiones de Adrián falleciese un día antes, también en accidente de moto. «Eran amigos, compañeros de moto, de excursiones en moto. Muy buenos amigos… Ella era una excelente persona, una muchacha vital, una mujer con mucho ímpetu y mucho carácter» afirmó en la conversación con Víctor Hugo.

El accidente del motorista se produjo en la TF-65 en el municipio de San Miguel de Abona

En su relato a Víctor Hugo sobre cómo fueron las últimas horas Ana explicó que «el día que ella muere, que también la asesinaron, porque un coche la choca y la lanza debajo de un autobús, debajo de una guagua, donde la pobre sufrió ahí lo que sufrió… No terminas de consolar a un hijo que ha perdido una buena amiga y mi hijo no lloró. Mi hijo le pasaría como a mí, que somos personas fuertes. Él no lloró en toda la noche que estuvimos con él. Eran sus amigos y yo en su casa. Y no lloró en ningún momento».

Las horas previas al accidente mortal

Ana continuó explicando cómo fueron las horas previas al accidente en la que consolaba a Adrián por la muerte de su amiga «solamente decía, muy buena mujer, ¿cómo voy a encontrar a otra amiga igual? Bueno, porque la gente es singular, cada persona es singular. Ya conocerás otras personas y los que vienen a nuestras vidas o a las que nosotros vamos es para dejar una huella duradera o temporal. Pero quédate con lo bueno de cada experiencia».

Cómo ocurrió el accidente de Adrián fue el duro relato de Ana ante los micrófonos de La Radio Canaria. «Lo más traumático es el cómo me lo arrebataron. Mi hijo no se mató solo. Mi hijo no cayó por un barranco porque se despistó o se le cruzó una piedra o un animalito. Se le cruzó un asesino con mayúsculas». Ana continuó «yo no había enterrado a mi hijo y estaba ese hombre allá en la calle. ¿Qué le puedo decir? Yo no sé qué me duele más».

«Apestaba a alcohol» ha relatado Ana, madre del motorista fallecido, sobre el implicado en el accidente

Las horas de enfrentarse a la muerte de su hijo, Ana las relató con dureza «Y destapé a mi hijo. Y lo vi fracturado y lo vi reventado. Un hombre de un metro noventa y cuatro, destrozado. ¿Por quién? Por una piltrafa, un desecho humano…, que estaba custodiado por seis u ocho Guardias Civiles, tres furgones de la Guardia Civil, para que nadie se acercase. A él lo escondieron. Al señor, entre comillas, lo escondieron».

Ana a pesar de las reticencias consiguió acercarse al presunto autor de la muerte de su hijo «Apestaba a dos metros. O sea, cuando yo llegué… ese señor, sin abrir la boquita, y digo lo de señor irónicamente, por supuesto, ya olía al alcohol. Entonces yo me volteo hacia un guardia civil y le pregunto, ¿Este hombre está bañado en alcohol? Sí, sí, le hemos hecho el control de alcohol. Y le digo, ¿y las drogas? También. Entonces lo insulté, le dije todo, por supuesto. En ese momento es madre la que está hablando. Y ese señor no fue capaz de mirarme a los ojos y decirme, lo siento«.

