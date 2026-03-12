El espacio de La Radio Canaria se adentra este viernes, a las 22:00 horas, en el origen del fenómeno social therian, en leyendas de estrellas de cine y en la brujería en las Islas

El programa de misterio y cultura ‘Crónicas de San Borondón’ de La Radio Canaria regresa este viernes a las 22.00 horas, con José Gregorio González al frente, con el análisis del fenómeno social de los therian, personas que afirman sentir una identificación profunda con animales que condiciona su comportamiento social, un movimiento que, aunque no es nuevo, ha ganado visibilidad global recientemente a través de las redes sociales.

Therian, dobles ocultos de Hollywood y geografía brujeril de Canarias, en ‘Crónicas de San Borondón’

Ricardo Martín, en su sección El Gabinete del Curioseante, rastreará los orígenes de esta conducta, conectándola con el nagualismo mesoamericano y el concepto ancestral de animal de poder y analizará si estamos ante una crisis de identidad contemporánea o frente al resurgir de una espiritualidad milenaria bajo nuevos nombres.

​Por su parte, Manuel Díaz Noda, presentador del programa ‘Charlas de cine’ de la emisora, realizará un viaje por las leyendas de estrellas de Hollywood y figuras de la política internacional que recurrieron a los dobles no oficiales para salvaguardar su integridad física o, simplemente, para ganar espacios de intimidad y autonomía fuera del ojo público. Además, se ahondará en la identidad suplantada al servicio del poder y la fama.

Brujería en Canarias

Finalmente, ‘Crónicas de San Borondón’ pondrá el foco junto al investigador Fernando Hernández en la historia y tradiciones brujeriles de Canarias, prestando atención a aquellos lugares popularmente marcados por la creencia en que eran puntos de encuentro de quienes las practicaban, como los llanos, lomos o barrancos de las brujas que abundan en la toponimia del Archipiélago y responden a una memoria colectiva.

Con esta combinación de misterio contemporáneo, análisis cultural y reflexión sobre las emociones, ‘Crónicas de San Borondón’ ofrece un espacio dedicado a la divulgación de la historia, la antropología y los enigmas de Canarias y del mundo.