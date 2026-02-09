Previsión meteorológica para el martes 10 de febrero de 2026

Este martes la previsión del tiempo en Canarias la marcarán los intervalos nubosos por debajo de los 1.200 metros que serán más compactos en las vertientes norte y noreste de las islas más montañosas así como en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa.

Por otro lado, en el resto de las vertientes predominará los cielos mayormente despejados con algunas nubes ligeras.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 9 de febrero de 2026 / RTVC

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso. Las máximas suben ligeramente en buena parte de las medianías de Tenerife, interior del Gran Canaria, Fuerteventura y La Gomera. También lo hará en puntos del oeste de La Palma y dorsal oeste de El Hierro. Las mínimas suben notablemente en Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y en puntos del interior de Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará flojo a moderado del noreste siendo de componente este en las medianías y las cumbres de las islas más altas y de componente norte en las altas cumbres.

Y en el mar, las olas podrán superar los 2 metros de altura en costas abiertas al norte y los 2,5 metros en costas del oeste de La Palma, El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote. En el resto de costas habrá áreas de marejada.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos con claros al mediodía. El viento soplará del noreste moderado y las temperaturas irán desde los 12 a los 17 grados en Valverde.

La Palma: Ambiente mayormente soleado con algunas nubes por el noreste por la mañana. Viento flojo a moderado del noreste y temperaturas que irán desde los 14 a los 21 grados en la capital.

La Gomera: Jornada agradable con nubosidad baja por el norte. Viento arreciando del noreste con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 22 grados en la capital.

Tenerife: Predominio de cielos despejados sobre todo por el sur y cielos con nubosidad por el norte. Por evolución aparecerá nubosidad en el este. El viento soplará moderado del noreste siendo fuerte en altas cumbres y la temperatura máxima será de 23 grados en la capital.

Gran Canaria: Manto nuboso en la vertiente norte y noreste. en el resto encontraremos el ambiente más soleado. El viento soplará moderado del noreste con intervalos de componente este en cumbres. Las temperaturas irán desde los 17 a los 22 grados en la capital.

Fuerteventura: Jornada de nubosidad particularmente por el norte. Se dejará ver algunos claros en el interior. El viento soplará del noreste moderado y las temperaturas será agradables con una máxima de 23 grados en la capital.

Lanzarote: Ambiente nuboso por el norte y oeste. En el resto disfrutaremos de ratos de sol. Viento moderado del noreste y temperatura máxima de 22 grados en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con viento que soplará moderado del noreste y las temperaturas irán desde los 16 a los 20 grados en Caleta de Sebo.