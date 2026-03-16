Probables lluvias débiles que podrán ser localmente moderadas en las vertientes oeste, noreste y cumbres

Este martes será una jornada de transición ante la llegada de la borrasca de alto impacto Therese al archipiélago, aunque empezará anotarse algunos efectos. Predominará los intervalos nubosos siendo más compacto por el sur de las islas más montañosas. Probables lluvias débiles que podrán ser localmente moderadas en las vertientes oeste, noreste y cumbres. Serán en forma de chubasco en la isla de La Palma durante la tarde. La calima remitirá en la segunda mitad del día.

Imagen RTVC

Temperaturas máximas en ligero a moderado descenso en zonas del interior, medianías y zonas altas de las islas más montañosas. Las mínimas bajarán ligeramente.

El viento será de componente oeste flojo que aumentará a moderado. Intervalos de fuerte en cumbres y vertientes sur y norte por la tarde. Probables rachas muy fuertes en zonas altas del extremo sur de La Palma.

Y en el mar, habrá mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste con olas que no superarán los 2,5m. En el resto de costas predominará las áreas de marejada, sobre todo en las costas del sureste donde olas que no superarán el 1,5 m. de altura.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Nubosidad en cantidad variable. Viento de componente oeste sin descartar rachas localmente muy fuertes en medianías por la tarde-noche. Temperaturas frescas.

La Palma: Cielos nubosos que tenderá a muy nuboso por la tarde. Probables lluvias que podrán ser en forma de chubasco. Viento de componente oeste flojo a moderado. Probable rachas muy fuertes en zonas altas del extremo sur. Temperatura máxima de 20ºC en la capital.

La Gomera: cielos nubosos salvo por el norte y noreste donde estará poco nuboso. Probables lluvias débiles en el interior y suroeste. Viento de componente oeste flojo a moderado. Temperaturas máximas entre los 18ºC – 23ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos que serán más compacto por la tarde. Probables lluvias débiles que podrán ser moderadas en municipios del oeste y en el extremo noreste. Viento de componente oeste moderado con intervalos de fuerte en el sur y en el norte. Temperaturas que oscilarán entre los 15ºC y los 22ºC en la capital.

Gran Canaria: Ambiente de intervalos nubosos que tenderá a muy nuboso por la tarde en el sur. No se descarta que pueda caer alguna gota en el interior por la noche. Viento en general de componente oeste con intervalos de fuerte en cumbres. Temperaturas que irán desde los 15ºC a los 20ºC en la capital.

Fuerteventura: Predominio de intervalos nubosos sin descartar alguna gota por la vertiente oeste y norte. Viento de componente oeste flojo que aumentará a moderado. Temperaturas máximas entre los 18ºC y los 23ºC.

Lanzarote: Predominio de intervalos nubosos. Probables precipitaciones débiles. Viento alisio entre flojo y moderado y temperaturas que irán desde los 14ºC y los 20ºc en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde. Viento de componente oeste entre flojo y moderado. Las temperaturas irán desde los 15ºC a los 20ºC en Caleta de Sebo.