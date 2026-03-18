Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este jueves 19 de marzo en Canarias. Lluvias, vientos fuertes y mal estado de la mar serán protagonistas en las próximas horas

El primer frente de la borrasca ya ha entrado por La Palma y en las próximas horas seguirá dejando precipitaciones y fuertes rachas de viento de un extremo al otro del archipiélago, también nieve en la cumbre de la isla bonita y Tenerife.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias este jueves 19 de marzo de 2026 / RTVC

Este jueves una nueva línea de inestabilidad entrará a partir del mediodía de nuevo por las occidentales. Será mucho más activa, con más aporte de humedad y en La Palma incluso podría darse algún fenómeno tormentoso. Durante la tarde se intensificarán las precipitaciones en las islas más montañosas en sus vertientes oeste y sur. A primera hora del viernes saldrá por las orientales.

Las fuertes rachas de viento acompañarán al frente pudiendo superar de nuevo los 100km/h en la provincia occidental, especialmente en la cumbre de Tenerife. No se descarta que las rachas a sotavento puedan también tener afectación en los aeropuertos de las más montañosas.

Las temperaturas experimentarán ligeros descensos.

El estado de la mar será de mar combinada con olas en el norte que podrían variara entre los 4-5 metros e incluso los 6 al oeste de La Palma y El Hierro. En el sur se acercarán también a los 4 metros, además habrá mareas vivas asociadas a la luna nueva.

Previsión del tiempo en detalle isla por isla

El Hierro: La lluvia más copiosa se darán a partir del mediodía. Las fuertes rachas de viento también, llegarán por el suroeste y saldrán por el nordeste. Las temperaturas bajarán.

La Palma: Una vez el viento rebase la cumbre palmera, se podría acelerar en la mitad este pudiendo superar los 90km/h. La lluvia estará tendrá más intensidad por la tarde en el oeste.

La Gomera: Se repetirán las fuertes rachas de viento superando los 100km/h en municipios como Vallehermoso. La precipitaciones serán destacables de oeste a este.

Tenerife: Esperamos más lluvia en el sur y oeste, también lloverá en el nordeste. Nevará por encima de los 1700 m. Las rachas de viento podrían superar los 110km/h en el Teide.

Gran Canaria: Se notarán las rachas en municipios como Agaete y en el sureste, en Agüimes por la tarde. Coincidirá con las precipitaciones más intensas por el suroeste de la isla. .

Fuerteventura: Lloverá por el norte básicamente pero menos cantidad y a primera hora mañana. El viento soplará con fuerza también sobre todo en el sur. Temperaturas parecidas.

Lanzarote: Lloverá durante la madrugada y primera hora. El viento soplará intenso de suroeste durante la segunda mitad del día. Las temperaturas irán de los 15 a los 20 grados en Arrecife.

La Graciosa: La lluvia llegará a la octava isla desde esta noche y mañana a primera hora, luego parará. El viento también se hará nota en la isla y con el paso de los días la mala mar.