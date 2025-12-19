ES NOTICIA

El Tiempo en Canarias | Fin de semana se lluvias débiles y algo más de fresco

El Tiempo RTVC
El Tiempo RTVC

Previsión del tiempo para el sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado tendremos una jornada con algo de lluvias débiles en las vertientes N de las islas más montañosas y el domingo recibiremos la visita de otro frente frío que nos aportará chubascos débiles en esas vertientes y no se descarta que pueda caer alguna gota en la vertiente S. También habrá nubosidad de tipo alto a últimas horas de la tarde en la isla de La Palma, Lanzarote y La Graciosa. Las temperaturas continúan sin grandes cambios. Las máximas bajan ligeramente en el interior de Gran Canaria, NE de La Palma y Tenerife.

Imagen RTVC.

Las mínimas suben suavemente en el interior de El Hierro, extremos SW de La Palma y bajan muy poco en puntos del interior de Tenerife y del NW de Gran Canaria. El viento soplará mayormente del NE moderado acelerándose en los extremos NW y SE. Y en cuanto al estado del mar, hay que seguir extremando la precaución porque en costas abiertas al N predominará el mar de fondo del NW con olas que pueden alcanzar los 4 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada.

Previsión por isla

EL HIERRO: Intervalos nubosos por el N donde no se descarta alguna gota de carácter débil. Viento del NE y temperaturas que irán desde los 12 a los 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Nubosidad alta a primeras hora de la mañana y últimas horas de la tarde. Habrá nubes bajas donde dejarán alguna gota débil e intermitente por el N. Viento del NE acelerándose en los extremos y temperaturas frescas.

LA GOMERA: Jornada de nubes y claros donde podría caer alguna gota en el interior. Viento flojo del N y temperaturas que irán desde los 18 a los 21 grados en la capital.

TENERIFE: Jornada otoñal con bastante nubosidad en el N de la isla donde se esperan algunos chubascos débiles y ocasionales. El viento soplará moderado del NE con algunas rachas fuertes en los extremos. Temperaturas entre los 18 y 21 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Panza de burro en la vertiente N donde dejará algunos chubascos débiles por la tarde. Ambiente más soleado al S y el viento será del NE acelerándose en los extremos NW y SE. Temperatura máxima de 21 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Cielos de intervalos nubosos con posibilidad de algunas gotas matinales. Viento del NE y temperatura máxima de 20 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Nubosidad variable por la tarde con viento que soplará del NE y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos de nubes y claros y viento del NE. Las temperaturas irán desde los 15 a los 19 grados en Caleta de Sebo.

