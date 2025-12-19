Previsión del tiempo para el sábado 20 de diciembre de 2025

Este sábado tendremos una jornada con algo de lluvias débiles en las vertientes N de las islas más montañosas y el domingo recibiremos la visita de otro frente frío que nos aportará chubascos débiles en esas vertientes y no se descarta que pueda caer alguna gota en la vertiente S. También habrá nubosidad de tipo alto a últimas horas de la tarde en la isla de La Palma, Lanzarote y La Graciosa. Las temperaturas continúan sin grandes cambios. Las máximas bajan ligeramente en el interior de Gran Canaria, NE de La Palma y Tenerife.

Imagen RTVC.

Las mínimas suben suavemente en el interior de El Hierro, extremos SW de La Palma y bajan muy poco en puntos del interior de Tenerife y del NW de Gran Canaria. El viento soplará mayormente del NE moderado acelerándose en los extremos NW y SE. Y en cuanto al estado del mar, hay que seguir extremando la precaución porque en costas abiertas al N predominará el mar de fondo del NW con olas que pueden alcanzar los 4 metros de altura y en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada.

Previsión por isla

EL HIERRO: Intervalos nubosos por el N donde no se descarta alguna gota de carácter débil. Viento del NE y temperaturas que irán desde los 12 a los 15 grados en Valverde.

LA PALMA: Nubosidad alta a primeras hora de la mañana y últimas horas de la tarde. Habrá nubes bajas donde dejarán alguna gota débil e intermitente por el N. Viento del NE acelerándose en los extremos y temperaturas frescas.

LA GOMERA: Jornada de nubes y claros donde podría caer alguna gota en el interior. Viento flojo del N y temperaturas que irán desde los 18 a los 21 grados en la capital.

TENERIFE: Jornada otoñal con bastante nubosidad en el N de la isla donde se esperan algunos chubascos débiles y ocasionales. El viento soplará moderado del NE con algunas rachas fuertes en los extremos. Temperaturas entre los 18 y 21 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Panza de burro en la vertiente N donde dejará algunos chubascos débiles por la tarde. Ambiente más soleado al S y el viento será del NE acelerándose en los extremos NW y SE. Temperatura máxima de 21 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Cielos de intervalos nubosos con posibilidad de algunas gotas matinales. Viento del NE y temperatura máxima de 20 grados en Puerto del Rosario.

LANZAROTE: Nubosidad variable por la tarde con viento que soplará del NE y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Intervalos de nubes y claros y viento del NE. Las temperaturas irán desde los 15 a los 19 grados en Caleta de Sebo.

