El Tiempo en Canarias | Lluvias y fuerte oleaje en el noroeste

Las lluvias van a continuar en el norte de Tenerife y La palma con especial atención a la costa donde habrá fuerte oleaje con olas de hasta 5 metros

Este jueves el tiempo continuará algo inestable. Lloverá en el norte de Tenerife y La Palma. En esta última habrá importantes precipitaciones que se producirán durante toda la jornada.

Este jueves habrá fuerte oleaje y lloverá en el norte de Tenerife y La Palma. Grafismo RTVC.

Las islas tendrán cielos nubosos en general. También, podrán caer algunos chubascos en Lanzarote y en Fuerteventura durante la primera mitad del día, y poco probables en el resto de zonas.

Las temperaturas con pocos cambios, las máximas marcarán los 25ºC en las costas, y las mínimas serán algo más altas subiendo hasta los 21ºC.

El viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste, así como en cumbres de las islas de mayor relieve, donde no se descartan rachas localmente muy fuertes de madrugada.

Y en el mar, predominará la marejada en gran parte de las costas, con áreas de fuerte marejada en altamar, y oleaje de fondo del Noroeste aumentando 3 – 4,5m.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Cielos nubosos y alguna gota por el Norte y la cumbre. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, y viento alisio moderado.

-LA PALMA: Muchas nubes y probables lloviznas por el Norte y Este. Más sol por el Oeste. Soplará el alisio moderado, viento que será del Este en cumbres.

-LA GOMERA: Algunas gotas por el Norte y la cumbre, y numerosas horas de sol en el resto con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero ascenso.

-TENERIFE: Cielos nubosos sin descartar alguna gota en las medianías del Norte y Nordeste. Más sol en el resto con algunas nubes altas. Temperaturas diurnas que tienden a subir, máximas 22 – 25ºC en costas. Y viento alisio moderado en costas.

-GRAN CANARIA: Abundante nubosidad baja por el Norte, el Este, la cumbre y la capital, sin descartar unas gotas en las medianías. Más sol por el Sur y el Oeste con algunas nubes altas. Temperaturas máximas al alza en cumbres, y viento alisio moderado.

-FUERTEVENTURA: Intervalos nubosos matinales quedarán paso al sol. Temperaturas sin grandes cambios, y viento del Nordeste moderado.

-LANZAROTE: Predominio de los intervalos nubosos, más compactos al amanecer. Temperaturas sin grandes cambios, máximas agradables. Y viento alisio moderado.

-LA GRACIOSA: Alternancia de nubes y claros. Temperaturas suaves, máxima de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento del Nordeste moderado 20 – 30km/h.