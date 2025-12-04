El Tiempo en Canarias | Tiempo seco y mal estado del mar

Vuelve la calima este viernes dejando un tiempo seco en Canarias y poca nubosidad, el mar va a continuar con oleaje
El ambiente otoñal de estos días se quedará atrás por la llegada de la calima. Este viernes regresará al archipiélago, especialmente a la provincia oriental durante la tarde. Predominarán los cielos nubosos por nubosidad baja en las caras Norte y Este de las islas más altas.
Podrá lloviznar en las medianías del Nordeste de La Palma. Las temperaturas diurnas tenderán a subir en la mitad oriental, alcanzando valores entre los 22ºC y los 26ºC en costas.
El viento será del Nordeste moderado en costas, del Este moderado en medianías, y del Sureste flojo en cumbres.
En el mar, predominará la marejadilla en las costas Sur y Este de Lanzarote y Fuerteventura, marejada en el resto de zonas, y oleaje de fondo del Noroeste 2 – 3m.
Previsión del tiempo por islas:
-EL HIERRO: Cielos nubosos por el Norte, Nordeste y la capital. Intervalos de nubes altas y claros en el resto. Temperaturas sin cambios, y viento que girará al Este en cumbres.
-LA PALMA: Muchas nubes por el Norte y Este, sin descartar unas gotas en medianías. Más sol por el Sur, Oeste y cumbres con intervalos de nubes altas. Viento girando al Este.
-LA GOMERA: Nubosidad baja por el Norte, e intervalos de nubes altas con ratos de sol en el resto. Las temperaturas apenas cambiarán. Viento del Nordeste en costas, del Este en cumbres.
-TENERIFE: Cielos nubosos por el Norte y Nordeste. En el resto se alternará la nubosidad de tipo medio y alto con amplios ratos de sol. Ligera calima por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en Anaga, y viento que girará al Sureste en cumbres.
-GRAN CANARIA: Intervalos de nubes bajas por el Norte y la capital, a menos. En el resto, sol, calima en aumento, e intervalos de nubes medias y altas cruzando de Sur a Norte la isla. Temperaturas diurnas en ascenso en medianías y cumbres, +23ºC costas.
-FUERTEVENTURA: Algunas nubes bajas por el Este. Sol, calima en aumento, e intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas al alza, y viento del Este.
-LANZAROTE: Salvo algunas nubes bajas por el Este, cielos poco nubosos o despejados con calima. Temperaturas en ligero ascenso, y viento del Este-Nordeste flojo a moderado.
-LA GRACIOSA: Numerosas horas de sol con ligera calima en aumento. Temperaturas suaves, máxima de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento del Este-Nordeste flojo a moderado.