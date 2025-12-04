El Tiempo en Canarias | Tiempo seco y mal estado del mar

Vuelve la calima este viernes dejando un tiempo seco en Canarias y poca nubosidad, el mar va a continuar con oleaje

Vuelve la calima para el fin de semana donde se espera ambiente seco. Grafismo RTVC.

El ambiente otoñal de estos días se quedará atrás por la llegada de la calima. Este viernes regresará al archipiélago, especialmente a la provincia oriental durante la tarde. Predominarán los cielos nubosos por nubosidad baja en las caras Norte y Este de las islas más altas.

Podrá lloviznar en las medianías del Nordeste de La Palma. Las temperaturas diurnas tenderán a subir en la mitad oriental, alcanzando valores entre los 22ºC y los 26ºC en costas.

El viento será del Nordeste moderado en costas, del Este moderado en medianías, y del Sureste flojo en cumbres.

En el mar, predominará la marejadilla en las costas Sur y Este de Lanzarote y Fuerteventura, marejada en el resto de zonas, y oleaje de fondo del Noroeste 2 – 3m.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Cielos nubosos por el Norte, Nordeste y la capital. Intervalos de nubes altas y claros en el resto. Temperaturas sin cambios, y viento que girará al Este en cumbres.

-LA PALMA: Muchas nubes por el Norte y Este, sin descartar unas gotas en medianías. Más sol por el Sur, Oeste y cumbres con intervalos de nubes altas. Viento girando al Este.

-LA GOMERA: Nubosidad baja por el Norte, e intervalos de nubes altas con ratos de sol en el resto. Las temperaturas apenas cambiarán. Viento del Nordeste en costas, del Este en cumbres.

-TENERIFE: Cielos nubosos por el Norte y Nordeste. En el resto se alternará la nubosidad de tipo medio y alto con amplios ratos de sol. Ligera calima por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso en Anaga, y viento que girará al Sureste en cumbres.

-GRAN CANARIA: Intervalos de nubes bajas por el Norte y la capital, a menos. En el resto, sol, calima en aumento, e intervalos de nubes medias y altas cruzando de Sur a Norte la isla. Temperaturas diurnas en ascenso en medianías y cumbres, +23ºC costas.

-FUERTEVENTURA: Algunas nubes bajas por el Este. Sol, calima en aumento, e intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Temperaturas al alza, y viento del Este.

-LANZAROTE: Salvo algunas nubes bajas por el Este, cielos poco nubosos o despejados con calima. Temperaturas en ligero ascenso, y viento del Este-Nordeste flojo a moderado.

-LA GRACIOSA: Numerosas horas de sol con ligera calima en aumento. Temperaturas suaves, máxima de 24ºC en Caleta de Sebo, y viento del Este-Nordeste flojo a moderado.