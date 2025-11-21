Las lluvias continuarán en el noreste del archipiélago con aviso amarillo en La Palma por acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas

Las lluvias serán intensas en La Palma que continua en aviso amarillo. Grafismo RTVC.

Las lluvias van a continuar este sábado, especialmente intensas en La Palma que continua en aviso amarillos por chubascos que dejarán hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En las islas más orientales el sol empezará a ganar presencia. Las temperaturas siguen siendo otoñales y sin grandes cambios.

Las máximas suben ligeramente en el interior de Gran Canaria y Lanzarote, en el norte de Tenerife y sur de Fuerteventura. Las mínimas suben muy poco en el interior de las islas más orientales, Fuerteventura y Lanzarote.

El viento soplará del noreste moderado con rachas que podrán superar los 50 Km/h en cumbres de La Palma y en los extremos de las islas.

En cuanto al mar predominará la fuerte marejada en costas del norte sobre todo por la tarde y en costas más resguardadas del sur predominará la marejada con olas en torno al 1,5 m. de altura.

Previsión del tiempo por islas:

-EL HIERRO: Predominarán los cielos con nubes de tipo bajo donde podrán dejar algunas lloviznas sobre todo en el N. El viento soplará del NE moderado y la temperatura máxima será de 17 grados en Valverde.

-LA PALMA: Lluvias en la mayor parte de la geografía de la isla que pueden ser algo intensas en el sector E. Es más, seguirá el aviso amarillo por lluvias en esa vertiente. El viento soplará del NE y temperaturas en torno a los 23 grados de máxima en la capital.

-LA GOMERA: Cielos de nubes bajas en el interior y N de la isla, para dar paso a nubes altas al mediodía. Brisas en costas del S. Las temperaturas irán de los 19 a los 24 grados en la capital.

-TENERIFE: Predominio de nubes de tipo bajo particularmente por la mañana, donde dejarán lluvias débiles en el N y O. Por la tarde nos acompañarán nubes de tipo alto. Viento flojo del NE acelerándose en los extremos y en cumbre será del SE. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife.

-GRAN CANARIA: Seguiremos con el manto nuboso en el N y NE de la isla, donde lloverá de forma débil e intermite. El viento soplará del NE moderado intensificándose en los extremos y las temperaturas rozarán los 24 grados de máxima en la capital.

-FUERTEVENTURA: El sol irá ganando presencia y habrán muchos claros. El viento soplará del NE y se acelerará en el interior. Temperaturas en torno a los 23 grados de máxima en Puerto del Rosario.

-LANZAROTE: Ambiente soleado en el S y algo de nubes en el N. Viento del NE y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 23 grados en Arrecife.

-LA GRACIOSA: Predominarán las nubes y claros con viento del NE moderado y las temperaturas rondarán entre los 18 y 23 grados en Caleta de Sebo.