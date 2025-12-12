‘Tiempo de Alisios’: De la borrasca Emilia al humor de Piedra Pómez y los héroes de la ciencia

Seguirá de cerca la evolución de la borrasca Emilia y sus efectos, planteando el debate sobre posibles sanciones a quienes arriesgan sus vidas en el mar ignorando las alertas

El programa contará con el humor irreverente del dúo cómico Piedra Pómez, el análisis internacional de los periodistas canarios y desayunará con el pediatra Abián Montesdeoca

‘Tiempo de Alisios‘, que en el último EGM, ha batido datos históricos de audiencia, vuelve este fin de semana (13 y 14 de diciembre a las 08:00 horas) con más contenidos pegados a la actualidad y de la agenda cultural de las islas.

En esta ocasión, la periodista Elena Falcón y todo su equipo seguirán de cerca la evolución de la borrasca Emilia a su paso por las islas para dar buena cuenta en directo de sus efectos. Asimismo, algunos expertos analizarán los incidentes en la mar, adonde algunos bañistas se han acercado últimamente desoyendo las advertencias y arriesgando sus vidas. ¿Deberían aplicarse sanciones como las que impone la DGT entre aquellas personas que se saltan los precintos o vallados de las piscinas naturales durante las alertas por fenómenos meteorológicos adversos? Es una de las preguntas que se planteará a lo largo del programa, que contará con intervenciones de los redactores de la Radio Televisión Canaria allá donde se produzca alguna información reseñable relacionada con el tiempo.

Por otro lado, el dúo cómico Piedra Pómez, que tiene nuevo espectáculo sobre los escenarios, compartirá su desayuno con los oyentes para con su humor surrealista e irreverente reflexionar sobre las cosas que nos rodean. Paco Santana y Gregorio Figueras llevan cuatro décadas de trayectoria y tienen por delante nueva temporada de actuaciones.

Mientras tanto, el sábado los periodistas canarios fuera de las islas analizarán las noticias internacionales. En esta ocasión, Corina, Chile, Trump o Meloni encabezarán los titulares que repasarán en el espacio La Sorimba.

Otros nombres propios destacados serán el de Robe Iniesta y Jorge Martínez, a quienes el periodista y crítico cultural Diego Hernández dedicará un epitafio musical, y el catedrático y profesor del Conservatorio Rubén Mayor rescatará las tres óperas más escuchadas.

El músico Alejandro Martínez, de Ilegales, fallecido recientemente.

El domingo ‘Tiempo de Alisios’ también se ha citado para desayunar con el pediatra Abián Montesdeoca, especializado en la atención a los menores migrantes que llegan en Canarias en cayuco; y David Quinto, doctor en Ciencias Biomédicas, se acompañará del biólogo y doctor en Química Joel Sánchez Barea, especialista en biosensores, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Sánchez Barea acaba de aterrizar procedente de Corea del Sur, donde lleva desarrollando sus últimos años de investigación.

Adrián Montesdeoca, pediatra. El biólogo Joel Sánchez Barea junto a David Quinto.

En el cierre del programa, los juegos y el humor volverán a copar la antena. Esta vez, el elenco de cómicos de ‘Tiempo de Alisios’ se detendrá en las cenas de empresas y María del Carmen Barrios, quien siempre participa en el concurso Adivina en qué trabaja, abrirá las puertas de su casa al programa para la grabación de un vídeo. También repetirá la periodista Noelia Gil que repasará en La Pibada todas las tendencias.