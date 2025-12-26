‘Tiempo de Alisios’ despide el año con actualidad, música y humor en directo

El espacio conducido por Elena Falcón vuelve este fin de semana con una edición reducida, de 09:00 a 11:00 horas, cargada de actualidad, entrevistas, análisis, música y humor

‘Tiempo de Alisios’ regresará a la antena de La Radio Canaria este sábado y domingo en versión reducida con motivo del período navideño. La periodista Elena Falcón y su equipo volverán a ponerse al frente del magazine, esta vez de 09:00 a 11:00 horas, para ofrecer como cada fin de semana contenido en directo con actualidad, entrevistas, análisis, música y humor.

Uno de los invitados destacados será Carlos Goñi, líder de El Revólver, que llegará al Auditorio Alfredo Kraus el próximo 2 de enero con su gira ‘Más allá del Dorado’.

Además de repasar su trayectoria de varias décadas sobre los escenarios, conversará con ‘Tiempo de Alisios’ sobre sueños, metas y su visión de lo políticamente correcto.

En el espacio ‘La Sorimba’, el periodista Enrique Rodríguez, corresponsal de Blue Radio, analizará la actualidad internacional junto al historiador canario Álvaro Santana, doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, que apura en Canarias los últimos días de las fiestas antes de regresar a Estados Unidos.

Además, el cocinero grancanario Pablo Hernández compartirá desayuno con el equipo y contará a la audiencia cómo es su día a día en Berlín. Por su parte, los divulgadores científicos David Quinto, doctor en Ciencias Biomédicas, y Claudia Fernández, doctora en Filosofía, abordarán ciencia y pensamiento el domingo a partir de las 09:30 horas.

Rubén Mayor, presentador de ‘Noveno Auditorio‘, conducirá una nueva entrega de Magma Mía, mientras que los juegos y el humor volverán a la antena en directo para el cierre del programa con una nueva edición de ‘Adivina en qué trabaja’.