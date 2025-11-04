Las temperaturas van a refrescar desde este miércoles, pero el verdadero cambio lo vamos a notar el jueves con la llegada de los alisios

El Tiempo en Canarias | Llega a su fin el episodio de altas temperaturas

El episodio de altas temperaturas con el que comenzó noviembre toca a su fin. A partir de este miércoles comenzará a remitir, aunque será el jueves cuando se note de forma más clara el descenso térmico, coincidiendo con el regreso de los alisios.

Durante la primera mitad del día se esperan nubes altas, acompañadas de nubes bajas en algunas zonas que tenderán a elevarse por el norte del archipiélago. La humedad irá aumentando progresivamente y, al final de la jornada, alcanzará cotas de unos 1.100 metros.

Las temperaturas descenderán de manera moderada, especialmente en las medianías. En algunos puntos de Tenerife, la bajada podría rondar entre 8 y 10 grados respecto a hoy, mientras que en el resto de las islas el descenso será de 6 a 8 grados.

El viento cambiará de dirección para soplar finalmente del noroeste en las islas occidentales, con intensidad de flojo a moderado, y del norte, más débil, en las orientales.

En cuanto al estado de la mar, se prevé que se complique en las costas del norte, con mar de fondo del noroeste y olas que rondarán los dos metros de altura este miércoles. En el sur, también se espera mar de fondo, con olas superiores al metro, y una evolución desfavorable de cara al jueves.

Tiempo por islas

El Hierro: Esperamos valores entre los 18 y los 22 grados en Valverde y nubes bajas básicamente por el norte de la isla, algunas de tipo alto por la mañana.

La Palma: Se verán nubes altas durante la mañana y nubes bajas acumulándose por el norte, por la tarde, también en el este. El viento ganará fuerza del NW y las temperaturas bajarán.

La Gomera: Los valores en San Sebastián de La Gomera irán de los 21 a los 26 grados. Aunque en zonas del sur podrían superarlos. Las nubes serán más visibles por el norte por la mañana.

Tenerife: Veremos nubes bajas por la mañana en el norte poco importantes, volverán por la tarde, incluso al sureste. El viento arreciará en la cumbre. Temperaturas en notable descenso.

Gran Canaria: Manto nuboso más compacto por el norte-nordeste, el resto despejado con ligera calima en altura. El viento soplará del SW en la cumbre. Las temperaturas bajarán.

Fuerteventura: Las temperaturas refrescarán, en Puerto del Rosario irán de los 20 a los 26 grados y veremos nubes altas de paso y bajas por la cara oeste principalmente.

Lanzarote: Esperamos pocas nubes, como mucho de tipo alto sin más y algunos núcleos bajos por el oeste a primeras y últimas horas. El viento soplara de componente norte en esta isla.

La Graciosa: Jornada de cielos despejados limpios de calima con viento en general flojo de componente norte y temperaturas algo más bajas, pero no demasiado en esta isla.