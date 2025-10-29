Conocer en tiempo real la calidad del aire de Puerto del Rosario

Puerto del Rosario ha puesto en marcha una plataforma que da la información en tiempo real de la calidad del aire en el municipio

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha puesto en marcha una nueva plataforma digital de consulta pública sobre la calidad del aire, que permitirá a la ciudadanía conocer en tiempo real el estado de la atmósfera en el municipio.

Plataforma puesta en marcha por Puerto del Rosario para comprobar la calidad del aire

Medición

El dispositivo principal de medición está instalado en la Oficina de Turismo, en la calle Tomás Morales. Forma parte de una red de monitorización municipal que refuerza el compromiso del Consistorio con la transparencia y la salud ambiental.

A través del portal aire.discoverpuerto.es, cualquier persona puede consultar el Índice de Calidad del Aire (ICA) y los niveles de los principales contaminantes (PM2.5 y PM10), junto con información meteorológica complementaria como temperatura, humedad y velocidad del viento.

Los datos se actualizan automáticamente cada 15 minutos y la plataforma permite revisar la evolución de los registros durante las últimas 24 horas, la última semana o hasta 30 días, ofreciendo una visión completa y accesible de las condiciones ambientales del municipio.

El sistema incluye, además, un histórico gráfico que facilita la comprensión de tendencias y patrones, lo que resulta útil para planificar actividades al aire libre o interpretar síntomas respiratorios en días de mayor contaminación.

Abierta a toda la ciudadanía

El Ayuntamiento destaca que esta herramienta está pensada tanto para familias, centros educativos y personas con enfermedades respiratorias, como para deportistas, profesionales de la salud y visitantes que deseen conocer las condiciones ambientales durante su estancia.

La información también se mostrará en las pantallas informativas municipales, ubicadas en tres puntos estratégicos de la capital.

Estas pantallas recogen de forma rotativa el índice de calidad del aire, los niveles de contaminantes, la información meteorológica y las últimas noticias municipales, convirtiéndose en un canal de información pública directo y accesible.