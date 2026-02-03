‘Todo Goles’ llevará en directo el derbi canario en la Basketball Champions League

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a partir de las 20:00 horas y será el primer enfrentamiento europeo entre entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife

El programa ‘Todo Goles‘ retransmitirá este miércoles 4 de febrero, desde las 20:00 horas, el derbi que enfrentará a Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, correspondiente a la Basketball Champions League, en un encuentro que se disputará en el Gran Canaria Arena.

La emisión incluirá un especial con la previa del partido, centrado en las claves del enfrentamiento y en los detalles de una cita que vuelve a reunir a los dos equipos canarios en una jornada marcada por el contexto europeo.

El director de ‘Todo Goles’, Juanjo Toledo, destaca el carácter histórico del choque al tratarse del primer enfrentamiento entre ambos equipos en competición continental, un hecho inédito en una rivalidad que ya ha vivido enfrentamientos en torneos nacionales. “Derby histórico porque es el primer duelo entre ambos en competición europea, han jugado ACB, Copa del Rey, pero no éste”, señala.

La narración del encuentro correrá a cargo de Moisés Rodríguez, con los comentarios de Juan Antonio Henríquez, en una retransmisión en directo desde el Gran Canaria Arena.

Este derbi supone un nuevo capítulo en la trayectoria reciente de ambos equipos, que por primera vez trasladan su enfrentamiento al escenario europeo, con el añadido de hacerlo dentro de una competición que reúne a clubes de distintos países y en la que ambos conjuntos buscan avanzar en la fase correspondiente. En ese contexto, la retransmisión permitirá seguir el partido con un seguimiento completo desde la previa y durante todo el desarrollo del encuentro.