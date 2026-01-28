‘Todo Goles Radio’ retransmite este fin de semana los partidos decisivos de los equipos canarios

Del viernes al domingo, La Radio Canaria ofrecerá una programación especial con fútbol y baloncesto en directo, con partidos de la UD Las Palmas, el CD Tenerife y dos citas de la ACB

Juanjo Toledo, director y presentador de ‘Todo Goles Radio’.

La Radio Canaria ofrecerá una programación especial este fin de semana con retransmisiones en directo de los partidos clave de los equipos canarios en fútbol y baloncesto, entre el viernes 30 de enero y el domingo 1 de febrero, a través de ‘Todo Goles Radio’.

El espacio, dirigido y presentado por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, seguirá los compromisos más destacados de UD Las Palmas, CD Tenerife, Costa Adeje Tenerife, La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria, con cobertura en varias competiciones nacionales.

Para ello, el equipo de Deportes de la emisora se desplegará en distintos puntos de la geografía nacional con narradores y colaboradores en directo, con el objetivo de ofrecer el desarrollo completo de cada encuentro, además del análisis posterior y las reacciones de los protagonistas.

La programación incluirá partidos de Segunda División, Primera Federación, Segunda Federación y la máxima categoría femenina, además de dos citas de la Liga ACB que marcarán el tramo final del fin de semana.

Viernes 30 de enero de Segunda División

La programación arranca este viernes 30 de enero a las 19:00 horas con ‘Todo Goles Radio’ para seguir de primera mano el enfrentamiento de Segunda División a partir de las 19:30 horas entre el Real Sociedad B y la UD Las Palmas narrado por Juan Luis Monzón y comentado por Chus Trujillo, entrenador del Arucas Club de Fútbol.

Los amarillos buscarán en Zubieta sumar tres puntos vitales fuera de casa en una retransmisión que marcará el inicio del pulso del fin de semana. Ante este importante duelo para el equipo grancanario, Juanjo Toledo destaca la expectación por ver la reacción del equipo de Luis García. “Estamos deseando contar una nueva victoria de la UD Las Palmas y ver cómo el equipo amarillo se reengancha de nuevo a la senda del triunfo para no perder el tren de la zona alta”, expresa.

Jonathan Viera de la UD Las Palmas, en un lance del encuentro ante la Real B disputado esta temporada en el Estadio de Gran Canaria.

Sábado 31 de enero: CD Tenerife y Dreamland Gran Canaria

El sábado 31 de enero, a partir de las 14:00 horas, la atención en ‘Todo Goles Radio’ se divide entre el fútbol y el baloncesto con dos citas simultáneas de alto nivel. A las 14:00 horas, el fútbol se traslada a la Primera Federación. El CD Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Guadalajara. “Una cita que debe servir para seguir para acercar un poco más a los blanquiazules al ascenso a Segunda División, narrada por Joaquín González y comentada por José Barroso”, comenta Juanjo Toledo.

Una vez termine el partido y ‘Todo Goles Radio’ se haya colado por la sala de prensa y zona mixta para escuchar a los protagonistas, el programa enlazará con la Liga ACB de baloncesto. A las 18:00 horas, el espacio narrará el duelo entre el MoraBanc Andorra y el Dreamland Gran Canaria en el parqué andorrés, donde los de Jaka Lakovič buscarán la victoria que se le está negando en el torneo doméstico desde el 03 de enero. La narración correrá a cargo de Moisés Rodríguez y los comentarios serán ofrecidos por Juan Antonio Henríquez.

Domingo 1 de febrero: Club Deportivo Tenerife Femenino y derbi de titanes en la ACB

La jornada dominical no dará tregua con dos platos fuertes. A las 11:00 horas, comenzará ‘Todo Goles Radio’ ofrecerá el encuentro entre el Costa Adeje Tenerife y la Real Sociedad en el Heliodoro Rodríguez López que arrancará a las 12:00 horas, un duelo de altura en la máxima categoría femenina que narrará Javi Fernández y comentará Tamara Blasco.

De forma paralela, ‘Todo Goles Radio’ también estará pendiente de la Segunda Federación con el encuentro de Tenerife B en la Ciudad Deportiva Javier Pérez recibiendo al Intercity, y por su parte, Las Palmas Atlético visitando al Rayo Majadahonda. Además, tampoco perderá detalle de los partidos de la Tercera Federación que quedan por disputar.

Por la tarde, a las 17:00 horas, el programa cerrará el fin de semana por todo lo alto con el choque de la Liga ACB entre La Laguna Tenerife y el Baskonia en el Santiago Martín con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet. “Un partido de alta tensión que promete espectáculo hasta el último segundo y quién sabe si será un ensayo general de cara a la Copa del Rey de Valencia”, asegura Juanjo Toledo.