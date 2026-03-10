Cuatro horas de emisión en directo para seguir la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Costa Adeje Tenerife y el derbi entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria

Imagen cedida Costa Adeje Tenerife

La Radio Canaria ofrecerá este miércoles 11 de marzo, entre las 18:00 y las 22:00 horas, una doble cita deportiva en ‘Todo Goles Radio’ con la ida de semifinales de la Copa de la Reina y el derbi canario de la Basketball Champions League.

La programación arranca con el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina, que enfrentará al Atlético de Madrid y al Costa Adeje Tenerife en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares. Un encuentro que contará con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Tamara Blasco en la Radio Canaria.

El Costa Adeje Tenerife llega a esta cita tras caer 2-0 ante el Real Madrid en su último partido de Liga F. El conjunto blanquiazul ocupa actualmente la cuarta posición de la clasificación.

Por su parte, el Atlético de Madrid también afronta el encuentro tras una derrota liguera frente al Sevilla. El conjunto madrileño es sexto con 32 puntos, cuatro menos que el equipo tinerfeño.

Derbi canario de baloncesto

Tras el partido, el especial de ‘Todo Goles Radio’ continúa, a las 20:00 horas, con el encuentro de la Basketball Champions League entre La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria, desde el Pabellón Insular Santiago Martín.

El choque enfrenta a dos de los equipos más potentes del baloncesto canario y nacional, en un duelo que contará con la narración de José Antonio Felipe y los comentarios de Fernando Llombet y Juan Antonio Enríquez, en una retransmisión coordinada por Moisés Rodríguez.

Con esta programación especial, RTVC refuerza su compromiso con el deporte canario con cuatro horas de emisión en directo para contar todo lo que ocurra en dos de las grandes citas de los equipos isleños.