‘Todo Rally’ estrena este domingo su séptima temporada en Televisión Canaria

El programa especializado en motorsport regresa al canal público con el resumen del 47 Rally Orvecame Isla de Lanzarote, primera prueba del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto

Televisión Canaria ofrece este domingo 8 de marzo, a partir de las11:30 horas, el estreno de la séptima temporada de ‘Todo Rally’, disponible también en el canal de YouTube de Deportes de los servicios informativos. El programa regresa a la parrilla del ente público con un amplio resumen del 47 Rally Orvecame Isla de Lanzarote, primera prueba del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA), que inaugura un calendario compuesto por ocho citas en el archipiélago.

Por séptima temporada consecutiva, ‘Todo Rally’ seguirá acercando a los aficionados la actualidad del automovilismo regional, con especial protagonista del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto.

Principales favoritos y novedades en la lucha por el campeonato

Esta temporada arranca con algunos de los grandes protagonistas del pasado año. Enrique Cruz y Yeray Mujica comenzarán el campeonato con el número uno en su Toyota GR Yaris Rally2, mientras que Yeray Lemes y Aitor Cambeiro, vencedores de las tres últimas ediciones del Rally Isla de Lanzarote, volverán a competir con su Citroën C3 Rally2. También estarán en la pelea Sergio Fuentes y Teco Hernández, a bordo del Skoda Fabia RS Rally2, con el objetivo de acercarse a los últimos campeones regionales.

Entre las novedades destaca la presencia del piloto internacional Alexey Lukyanuk, que junto a Yuri Kulikov debutará en el campeonato con un Skoda Fabia RS Rally2 de última generación. También atraerá la atención de los aficionados el estreno de Yoday Betancort con un Hyundai i20 N Rally2, acompañado por Pedro Viera, tras su destacada trayectoria en la categoría Rally4.

El rally lanzaroteño contará además con la presencia de equipos como Óscar y Nerea Cabrera (Citroën C3 Rally2), los Porsche 997 GT de Toñín Suárez – Kimberly González y Aníbal Machín – Rubén Pérez, así como el Renault Clio Rally3 de Alejandro y Miguel Ángel Rodríguez, entre otros nombres que completan la lista de inscritos.

Cobertura digital del arranque del campeonato

Además de la emisión televisiva de ‘Todo Rally’, el canal de YouTube de Deportes de Televisión Canaria ofrecerá contenidos especiales y conexiones en directo, presentadas por Rita Déniz. Además, los perfiles oficiales en redes sociales compartirán entrevistas, clasificaciones y contenidos multimedia para seguir el pulso de cada prueba.

Con este arranque de temporada, Televisión Canaria reafirma su compromiso de servicio público con el deporte canario, acercando a la audiencia uno de los campeonatos con mayor seguimiento en las islas y dando visibilidad a los protagonistas y a la afición que vive el automovilismo con pasión en todo el archipiélago.