Además, los canales oficiales de Deportes de Televisión Canaria en Youtube, Facebook e Instagram ofrecerán una cobetura especial desde el viernes

Este domingo 28 de septiembre, a partir de las 13:00 horas, Televisión Canaria emite un especial del programa ‘Todo Rally‘ con los mejores momentos del Rally Villa de Teror.

Cobertura especial en RTVC.es

Además, ya desde el viernes los aficionados podrán seguir la prueba a través de los canales oficiales de Deportes de Televisión Canaria en YouTube, Facebook e Instagram, con directos, entrevistas, clasificaciones y contenido exclusivo.

El canal de YouTube emitirá la ceremonia de salida en directo el viernes a las 21:00 horas y tres conexiones más durante el sábado (11:30, 15:40 y 19:00 horas) con entrevistas a cargo de Rita Déniz. Facebook e Instagram completarán la oferta con clasificaciones, fotos y contenidos exclusivos.

Clasificación y participantes

El Rally Villa de Teror regresa este sábado como penúltima cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto 2025. La prueba grancanaria se presenta con una lista de inscritos de gran nivel en la que coinciden los principales equipos del certamen regional y del provincial de Las Palmas.

A pesar de que Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2) tienen a su alcance una nueva corona regional —pendiente aún de la resolución de la apelación del Rally Ciudad de La Laguna—, la Villa Mariana reunirá a prácticamente todos los protagonistas de la temporada. Entre ellos destacan Yeray Lemes-Aitor Cambeiro (Citroën C3 Rally2), Sergio Fuentes-Tecorice Hernández (Skoda Fabia RS Rally2), Miguel Suárez-Eduardo González (Citroën C3 Rally2) y la dupla internacional Alexey Lukyanuk-Yury Kulikov (Citroën), campeón europeo en 2020.

El provincial de Las Palmas también suma alicientes con pilotos como Julián Falcón-Daniel Rosario (Skoda Fabia R5), Luis Monzón-José Carlos Déniz (Citroën C3 Rally2), Armide Martín-Pedro Domínguez (Skoda Fabia R5), Raúl Quesada-Tino Vega (Hyundai i20 R5) o Benjamín Avella-Agustín Alemán (Alpine A110 GT+).

Además, el Rally Villa de Teror será escenario clave en la lucha del Clio Trophy Canarias —con Kevin Kipar al frente de la clasificación— y de la Rally4 Cup Canarias, donde los lanzaroteños Yoday Betancort y Juan Carlos de la Cruz apenas están separados por dos puntos.