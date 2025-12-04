ES NOTICIA

Trasladan a Gran Canaria al entrenador que recibió 61 denuncias por agresión sexual a menores

Redacción RTVC
El investigado se encontraba en la prisión de Lanzarote hasta el momento

La Guardia Civil ha trasladado al entrenador de fútbol base y presunto agresor sexual de hasta 61 menores de edad desde la prisión de Tahiche en Lanzarote hasta el centro penitenciario de Juan Grande, en Gran Canaria.

El joven, de 25 años, se le investiga como presunto autor de varios delitos de agresión sexual a menores, corrupción y captación de menores. De momento, el acusado ha recibido 61 denuncias de jóvenes.

El investigado lleva en prisión preventiva desde hace más de 20 días y, por el momento, le han aplicado el protocolo antisuicidio y permanece incomunicado casi con la totalidad de los reclusos en su centro penitenciario.

