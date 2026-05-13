El accidente ha obligado a cortar de forma programada la vía durante una hora y provocó importantes retenciones en Arona



Tres personas resultaron heridas de diversa consideración tras el vuelco de un camión de basura ocurrido en Arona, en la isla de Tenerife, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. El accidente tuvo lugar en la TF-1, a la altura del desvío de Guaza, y afectó a los tres ocupantes del vehículo.

Los hechos se produjeron sobre las 01.14 horas de este miércoles, cuando el camión volcó en la citada vía. Hasta el lugar se desplazó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió a un hombre de 47 años que había quedado atrapado en el interior del vehículo. Los bomberos lograron liberarlo antes de que los sanitarios procedieran a su atención.

Retenciones en la TF-1 tras el vuelco de un camión a la altura de Guaza

Un herido grave y dos leves

El hombre de 47 años sufrió un traumatismo craneal de carácter grave. El SUC lo trasladó en una ambulancia medicalizada a Hospiten Sur.

Asimismo, los servicios sanitarios asistieron a otros dos hombres, ambos de 40 años, que presentaban traumatismos de carácter leve. Las ambulancias los trasladaron al Hospital del Sur El Mojón y al Hospital Quirón Costa Adeje.

En la zona también trabajaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía tras el accidente. Agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.

Corte programado y retenciones en la TF-1

Como consecuencia del vuelco, las autoridades procedieron a realizar un corte programado en la TF-1. El tráfico se desvió por la TF-655 durante aproximadamente una hora.

La incidencia provocó importantes retenciones en la zona. La Guardia Civil y la Policía Local controlaron el operativo desplegado tras el accidente.