Triunfo vital del Ciudad de Tacoronte para alejarse del descenso

El Ciudad de Tacoronte venció 34-30 al Granitos Ibéricos Carballal y sumó su tercer triunfo liguero que le permite alejarse del descenso

En el partido de la décima jornada de la Liga de Primera División de balonmano, grupo A, en su categoría masculina, el Sermarther Ciudad de Tacoronte logró una valiosa victoria en casa al imponerse 34-30 al Granitos Ibéricos Carballal. Con este tercer triunfo liguero, el conjunto tinerfeño da un paso importante en su objetivo por alejarse del descenso.

El Tacoronte dio un gran paso para alejarse del descenso, los tinerfeños suman 6 puntos y dejan por detrás a los equipos del Porriño (5 puntos), Ribeiro Rodosa Ourense (4 puntos) y Cañiza en el último puesto (2 puntos).

La primera parte finalizó con empate (13-13), y a partir del minuto 41 llegó la reacción local con un gol de Alby que le permitió al Ciudad de Tacoronte ponerse por delante (20-19).

La emoción se mantuvo hasta el final, tras el (33-28) el Carballal metió contra las cuerdas al Ciudad de Tacoronte al anotar tres goles seguidos el visitante Diego (33-30). Cuando parecía que el partido se terminaba así apareció Miguel Ángel para poner el definitivo (34-30) para los locales, en un final emocionante.