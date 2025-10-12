Se trata de uno de los días grandes de Tuineje que conmemora la defensa del pueblo majorero ante la llegada de los corsarios ingleses

Informa. Manu Cruz / Jesús Pedrosa

Un año más la Playa de Gran Tarajal se ha convertido en un enorme escenario de teatro con la representación de la batalla de Tamasite.

Imagen archivo RTVC.

Sin duda, se trata de uno de los días grandes de Tuineje que conmemora la defensa del pueblo majorero ante la llegada de los corsarios ingleses.

Todo un símbolo de lucha y resistencia, convirtiéndose en uno de los capítulos más relevantes de la historia de Fuerteventura.

Un evento al que han acudido este domingo miles de personas desde distintos puntos de la isla.