La empresa recibe el reconocimiento de Premios Produ, que abarcan toda la industria audiovisual en habla hispana en Latinoamérica, Estados Unidos y España

Turismo de Islas Canarias, elegida Anunciante del Año. Imagen de Archivo

Turismo de Islas Canarias, la empresa pública de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, ha vuelto a ser elegida Anunciante del Año.

En esta ocasión, ha recibido este reconocimiento en los Premios Produ, que abarcan toda la industria audiovisual en habla hispana en Latinoamérica, Estados Unidos y España. Esta distinción se suma a la de Mejor Anunciante del Año, otorgada el pasado 13 de noviembre en los galardones Best!N Travel 2025.

«Hemos reconocido el trabajo de Turismo de Islas Canarias por su creatividad e innovación, con las que han logrado construir nuevas formas de comunicación», explica la organización de estos premios, que reconocen las mejores creaciones en materia de ficción, entretenimiento, documentales, contenido de marca y plataformas, así como el talento y las ideas que están cambiando la forma de contar historias en habla hispana.

Competidores, como Netflix o Prime Video México

Los expertos internacionales que han decidido los premiados han destacado la capacidad del destino Islas Canarias de «apelar a un público cada vez más diverso y complejo, explorando narrativas ampliamente reconocidas que van desde el cine y la literatura hasta el deporte y los ‘reality show’, lo que los convierte en un referente inspirador».

Además, los expertos reunidos por Produ para otorgar los premios eligieron al ‘reality show’ ‘Discovering Canary Islands’ como el Mejor Contenido de Marca por ser «un proyecto que demuestra cómo la narración de alta calidad puede integrarse para potenciar un destino turístico».

En este certamen, Turismo de Islas Canarias ha competido frente a gigantes del audiovisual como Netflix, Prime Video México o Caracol Televisión, empresas como Volkswagen o Repsol, además de plataformas emergentes, productoras independientes y marcas líderes en Latinoamérica, Estados Unidos y España.

Para la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, alzarse con este nuevo premio «refuerza nuestro compromiso con un modelo de comunicación que no solo promociona un destino, sino que emociona, inspira y proyecta la esencia de nuestras islas al mundo». De León asegura que el reconocimiento otorgado por Produ supone reconocer «una forma diferente y valiente de comunicar, en la que mostramos las Islas Canarias desde nuevas miradas, fieles a la sostenibilidad, a la creatividad y a la identidad propia del Archipiélago».