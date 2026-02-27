Este domingo 1 de marzo, a las 13:40 horas, el canal público incorpora a su parrilla televisiva un nuevo espacio de divulgación científica dirigido y presentado por Yaiza Díaz

Televisión Canaria estrena este domingo 1 de marzo, a las 13:40 horas, ‘Canarias Futura’, un nuevo espacio divulgativo que acerca al espectador al presente y al futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación que se desarrollan en las Islas.

El programa, dirigido y presentado por Yaiza Díaz de la mano de la productora Lilium by APS, propone un recorrido por las ocho islas para mostrar, con un lenguaje cercano y accesible, qué están investigando nuestros científicos, cómo se cuida la salud de los canarios, qué tecnologías impulsan el avance del Archipiélago y de qué manera Canarias explora los océanos o mira al universo con proyectos que llevan sello isleño.

Un programa para gente curiosa

Díaz adelanta que se trata de “13 programas que recorren las ocho islas” e incluyen «especiales dedicados a la medicina, los videojuegos, el cine, la industria y la agricultura».

La primera entrega, titulada ‘El mar que nos mece’, pone el foco en el entorno marino de Gran Canaria y marca el punto de partida de una serie que, como resume su directora, parte de la convicción de que “el futuro no se espera, se construye, y en Canarias ya lo estamos creando”.

La presentadora define el formato como “un programa apto para gente curiosa y con ganas de aprender”, un viaje en busca de ciencia, innovación y talento que le ha permitido comprobar la magnitud del ecosistema investigador de las Islas, «con iniciativas que no solo repercuten en el Archipiélago, sino que tienen impacto más allá de nuestras fronteras», confirmando que Canarias ocupa posiciones de referencia en numerosos ámbitos estratégicos.

Dentro del compromiso de servicio público, ‘Canarias futura’ traslada a la audiencia el conocimiento científico «con un lenguaje cercano y divulgativo», explica Díaz, «un trabajo de divulgación para acercar a la ciudadanía disciplinas que a menudo se perciben como complejas o distantes, pero que forman parte del día a día en una sociedad atravesada por la tecnología».

En esta línea, el programa ha contado con especialistas que combinan excelencia investigadora y capacidad divulgativa, facilitando que esos conocimientos lleguen de forma clara y comprensible.

Construyendo el futuro desde Canarias

A lo largo de sus 13 episodios, la audiencia podrá acceder a espacios y procesos «a los que pocas personas pueden entrar», asegura Díaz. Desde laboratorios en los que se estudian microorganismos o se trabaja con modelos animales hasta galerías de agua que se adentran cientos de metros bajo tierra.

El equipo ha acompañado a expertos en volcanología, ha conocido avances en biotecnología y aplicaciones de tecnología 3D para prótesis, y ha recorrido hospitales, parques tecnológicos y centros como el ITC.

Todo ello con una apuesta visual especialmente cuidada y una realización que mima cada plano para ofrecer una imagen a la altura de las temáticas abordadas y reforzar la calidad y ambición del proyecto.

Con esta nueva apuesta, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago, ofreciendo a la audiencia una mirada rigurosa y accesible sobre cómo se investiga y cómo se construye el mañana desde nuestras islas.