El equipo de Jaka Lakovic cierra una semana de tres salidas en ocho días ante un UCAM que llega tras ganar al Barça y al Varese

El UCAM Murcia – La Laguna Tenerife de la jornada 3 de la Liga Endesa se juega este domingo 11 de octubre, a las 11:30 horas (hora canaria). El conjunto que dirige Jaka Lakovic viaja a la Región de Murcia en una semana exigente, su tercera salida en solo ocho días entre liga y Eurocup.

Jaka Lakovic y parte del equipo del La Laguna Tenerife, durante un partido en la temporada 2026/27 / La Laguna Tenerife

Posiciones del UCAM Murcia y el La Laguna Tenerife en la tabla clasificatoria

Ambos equipos llegan igualados. Tras dos jornadas, cada uno tiene una victoria y una derrota. El UCAM Murcia es noveno, con 177 puntos anotados y 178 encajados, y La Laguna Tenerife es octavo, con 160 a favor y 156 en contra, según los datos de la ACB.

El equipo canario tropezó en la jornada inaugural en el Santiago Martín, donde cayó por 80-81 ante el Casademont Zaragoza con una canasta de Justin Jaworski a ocho décimas del final. La suerte estuvo de parte de los aurinegros el 3 de octubre en Málaga, con un 75-80 ante el Unicaja, su primera victoria en la competición, con 18 puntos de Kyle Guy y 17 puntos y 21 de valoración de Marcelinho Huertas. Un partido que también supuso el primer enfrentamiento del La Laguna Tenerife con su exentrenador, Txus Vidorreta, tras marcharse al Málaga.

Cómo llega La Laguna Tenerife y UCAM Murcia

Entre semana, el equipo viajó a Londres para disputar la segunda jornada de la Eurocup y cayó ante el London Lions por 89-77, después de estrenarse en la competición con un 82-75 ante el Türk Telekom. El calendario no da tregua y obliga a gestionar minutos y el esfuerzo físico de los jugadores.

En la enfermería, el club confirma la baja de larga duración de Rokas Giedraitis. Xabi López-Arostegui, por una contractura lumbar, y TJ Bamba, por un proceso gripal, son duda para el encuentro.

Los líderes del equipo en la ACB son Marcelinho Huertas, con 16,5 de valoración, 14,5 puntos y 5,0 asistencias de media, y Abromaitis, con 8,0 rebotes. El La Laguna Tenerife y el UCAM Murcia son los dos equipos que más recuperaciones promedian en la liga, con 9,5 por partido, un detalle que apunta a un duelo de intensidad defensiva.

El equipo de Sito Alonso perdió por 84-77 en Girona en la primera jornada y se impuso al Barça por 100-94 en su primer partido en casa. El miércoles añadió un triunfo más en la Basketball Champions League, un 85-58 ante el Varese.

El UCAM acumula 16 victorias seguidas en su pista en liga regular, entre ACB y Champions, sin contar los playoffs, y La Laguna Tenerife solo ha ganado cuatro de sus catorce visitas a Murcia. En su enfermería, Howard Sant-Roos está en la fase final de la recuperación de una rotura en el aductor mayor, y Souley Boum es duda por una sobrecarga después de no jugar entre semana. Kaiser Gates ya sumó sus primeros minutos oficiales tras una grave lesión de rodilla.

Últimos enfrentamientos H2H entre el UCAM Murcia y el La Laguna Tenerife

Los antecedentes recientes favorecen a los canarios: en los cinco últimos duelos, el UCAM Murcia ganó uno y La Laguna Tenerife cuatro. La temporada pasada, La Laguna Tenerife se impuso por 96-80 en octubre y el UCAM Murcia por 86-80 en la jornada 28.