La Unión Europea impulsa la voz de las mujeres migrantes a través de las ondas de La Radio Canaria

El Proyecto RIZA apuesta por la labor de La Asociación Mujeres Unidas del Mundo, (AMUM), incluido en el espacio ‘Mujeres sin Fronteras’ del programa ‘El Alpende’.

Una vez al mes, el espacio radiofónico ‘Mujeres sin Fronteras’ dentro del contenido del programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria, dedicará su tiempo a difundir la labor de la Asociación AMUM en Canarias.

Este espacio en las ondas de La Radio Canaria cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del proyecto RIZA. Un resorte para impulsar iniciativas que den voz y visibilicen el trabajo de mujeres migrantes, muchas de ellas refugiadas, quienes, además de salir adelante ellas y sus familias, apuesten por organizarse y poner en marcha iniciativas solidarias para hacerse oír y defender sus derechos.

Es el caso de AMUM en Canarias, algunas de cuyas representantes viajaron esta semana hasta Bruselas para recibir el espaldarazo de la Unión Europea y de la Red Europea de Mujeres Migrantes, (ENoMW). Esta Asociación fue una de las diecisiete seleccionadas en toda la Unión Europea, un hecho que ponen sobre sus integrantes, y la labor que realizan, un sello de calidad que encaja a la perfección en la línea de trabajo del Proyecto RIZA, («raíz» en griego), y de la Red Europea de Mujeres Migrantes, ENoMW, cuyos objetivos cristalizan en uno: garantizar que los valores de la UE, dignidad, democracia e igualdad no sean conceptos abstractos sino realidades tangibles.

Asociaciones de Mujeres migrantes y refugiadas de diversos países de la Unión Europea, entre ellas AMUM, de Canarias. la pasada en Bruselas

Puesta en marcha en Gran Canaria en 2018, AMUM surge como grupo de apoyo mutuo entre mujeres migrantes en la Isla. Pero, en poco tiempo, comienza a fortalecer y ampliar su radio de acción hasta que en 2021 se constituye como Asociación y comienza a atender las necesidades de este colectivo en las ocho Islas.

Alianza estratégica

La inclusión en los contenidos de ‘El Alpende‘ en La Radio Canaria tiene dos objetivos prioritarios: amplificar la voz de las mujeres migrantes y refugiadas en el Archipiélago, y, que el espacio radiofónico sirva de puente para conectar la realidad de estas mujeres en el Archipiélago con las instituciones comunitarias en Bruselas.

Elena Luque, coordinadora de AMUM en Canarias

«Sí, es una satisfacción y una responsabilidad que la Unión Europea haya decidido fijarse en este programa como altavoz para el colectivo de mujeres migrantes de AMUM, además, esta Asociación ha sido seleccionada, de las muchas que hay en España, por el proyecto RIZA, es decir, tiene todos los ingredientes que se valoran desde la Unión Europea para otorgarles su apoyo económico», asegura Lenny González.

Desde hace más de un lustro en El Alpende dedica un espacio mensual, Mujeres sin Fronteras, a difundir la realidad de la mujer migrante en las Islas: “Ahora damos un paso más para aterrizar en la experiencia de las mujeres migrantes y refugiadas, en Canarias y en la Unión Europea, y lo hacemos en un momento crucial para la defensa de los derechos humanos en las fronteras sur de Europa, la labor periodística y el activismo social de Canarias han recibido un espaldarazo internacional”, señala Lenny González, directora de El Alpende.

Un altavoz público

El segmento mensual ‘Mujeres sin Fronteras’ no es solo un espacio de entrevistas, se ha convertido en una herramienta de servicio público donde las mujeres migrantes se expresan, hablan sobre sus derechos, opinan y reivindican. Con esta nueva etapa bajo el paraguas del proyecto RIZA, Canarias reafirma su posición no solo como frontera geográfica, sino como un nodo activo y reconocido en la defensa de los derechos de las mujeres en Europa.