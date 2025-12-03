Desde UGT alegan que se cuenta la doble insularidad, un plus por no estar en isla capitalina, por lo que esos salarios no reflejan la realidad

UGT advierte de que los datos sobre los salarios de los docentes no reflejan la realidad

UGT en Canarias ha señalado este miércoles que la interpretación de los datos retributivos del profesorado difundidos por su sindicato desde Madrid “no representa la realidad de la mayoría del colectivo” en las islas, al incluir conceptos salariales que solo cobra una parte del personal docente.

Estas declaraciones se producen después de que un informe de UGT a nivel nacional sitúe en Canarias entre las comunidades que mejor retribuyen a los docentes de la enseñanza pública en España contando todos los complementos: 2.657 euros brutos al mes a los maestros, 2.745 euros a los especialistas de Formación Profesional y 2.939 euros a los profesores de Secundaria, sin aplicar antigüedad.

Si el docente trabaja en una isla no capitalina, esas esos salarios brutos ascienden a 2.986 euros en Primaria, 3.074 euros en Formación Profesional y 3.304 euros en Secundaria.

El sindicato ha explicado en un comunicado que las cifras publicadas proceden de informes estatales y que, aunque sitúan a Canarias entre las comunidades con salarios más altos, incorporan el complemento de doble insularidad, aplicable únicamente en islas no capitalinas.

Eleva «artificialmente» los salarios

Esta circunstancia, ha subrayado UGT, «eleva artificialmente» la media salarial, ya que la mayor parte del profesorado trabaja en Tenerife y Gran Canaria, donde este plus no se percibe.

UGT ha advertido de que, por este motivo, los datos difundidos “no pueden interpretarse como el salario medio real del profesorado canario”.

El sindicato ha añadido que, incluso en territorios donde sí existe complemento de insularidad, el elevado coste de la vivienda dificulta la cobertura de determinadas plazas, lo que evidencia que estos pluses “no compensan por sí solos las dificultades residenciales ni garantizan la estabilidad del personal”.

La organización ha recordado además que los complementos vinculados a responsabilidad y carrera profesional, como cargos directivos, tutorías, trienios o sexenios, se encuentran en Canarias “entre los más bajos y menos actualizados del Estado”.

Única mejora

La única mejora aplicada en los últimos años, ha apuntado, procede del acuerdo estatal para la recuperación del poder adquisitivo del personal funcionario, “no de una medida específica para el profesorado del archipiélago”.

UGT Servicios Públicos Canarias ha reclamado por ello la actualización y revisión de los complementos ligados a responsabilidad, formación y trayectoria profesional y ajustar las retribuciones a la realidad socioeconómica del archipiélago y al coste de la vivienda.

También mejorar la atracción y estabilidad en plazas de difícil cobertura y contextualizar correctamente los datos públicos para reflejar la situación real del profesorado en las islas.