El archipiélago destaca en las tablas salariales de los docentes, consolidándose como una de las comunidades que mejor retribuyen del país según el estudio de la UGT

Canarias está entre las comunidades que mejor retribuyen a los docentes de la enseñanza pública en España contando todos los complementos: 2.657 euros brutos al mes a los maestros, 2.745 euros a los especialistas de Formación Profesional y 2.939 euros a los profesores de Secundaria, sin aplicar antigüedad, según el estudio publicado este martes por la UGT.

Canarias está entre las comunidades que mejor retribuyen a los docentes. RTVC

Si el docente trabaja en una isla no capitalina, esas esos salarios brutos ascienden a 2.986 euros en Primaria, 3.074 euros en Formación Profesional y 3.304 euros en Secundaria.

La brecha salarial de los docentes ha aumentado en la última década debido a los complementos aprobados por cada gobierno autonómico y en 2025 los salarios más altos han sido los del profesorado de Euskadi y los más bajos los de Asturias, con una diferencia de más de 800 euros.

La brecha entre las retribuciones es de 550 euros

El estudio recoge las retribuciones iniciales que percibe el profesorado en cada comunidad autónoma, sin antigüedad ni ostentar cargos retribuibles, los docentes vascos, cántabros y castellanomanchegos son los mejor pagados, y los asturianos, extremeños y catalanes los de peor retribuciones.

La brecha que existe entre las retribuciones de los maestros es de 550 euros, mientras que la diferencia en el cuerpo de Secundaria es de unos 680 euros y en el profesorado de Formación Profesional es superior a los 800 euros.

Estas diferencias salariales entre todo el profesorado de España se ha calculado teniendo en cuenta las retribuciones básicas y complementarias.

Canarias a la cabeza entre las comunidades

UGT denuncia que pese a los acuerdos firmados para la recuperación progresiva del poder adquisitivo de los empleados públicos y tras el último pacto que supondrá una subida real del 11,5 % total en el periodo de 2025 a 2028, la desigualdad salarial no disminuye y se debe a los conceptos que perciben los docentes en sus complementos de carácter autonómico.

Teniendo en cuenta el salario base, el complemento de destino, el específico de cada comunidad autónoma, el de residencia, y el de productividad/consolidación u otros acuerdos, los maestros y maestras mejor remunerados son los de Canarias (2.986 euros), Ceuta y Melilla (2.960), Euskadi (2.858), Baleares (2.671), Cantabria (2.627) y Castilla-La Mancha (2.594), y los peor pagados son los de Asturias (2.312 euros), Aragón (2.382) y Cataluña (2.399).

En Madrid un maestro o maestro cobra 2.473 euros, en la media de los 2.400 euros que perciben la mayoría.

Sueldos que oscilan entre los 3.309 y 2.445 euros

En las etapas de Secundaria y FP, los mejor retribuidos son también los profesores vascos, seguidos de los profesores y profesoras de Cantabria y Castilla-La Mancha.

En Secundaria los sueldos oscilan entre los 3.309 euros del País Vasco y los 2.626 euros de Asturias, y en Formación Profesional los sueldos se sitúan entre los 3.257 euros de Euskadi (incluso por encima de los 3.090 euros de Ceuta y Melilla que cobran complemento de residencia) y los 2.445 euros de Asturias.

UGT destaca que las dos comunidades con mayor pujanza económica, Madrid y Cataluña, tienen los salarios de los docentes en el tramo inferior de las retribuciones.