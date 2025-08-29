Últimos días para pedir la ayuda al alquiler para jóvenes de La Palma

El plazo para solicitar las ayudas al alquiler de hasta 300 euros por un año del Cabildo de La Palma está abierto hasta el 31 de agosto e incluye viviendas y habitaciones

El Cabildo de La Palma mantiene abierto el plazo para que los jóvenes de entre 18 y 35 años soliciten ayudas para el alquiler de viviendas. Como novedad, también podrán hacerlo para el alquiler de habitaciones. El plazo se mantendrá abierto hasta el próximo día 31 de agosto.

Tres de cada cuatro canarios que alquilan lo hacen por no poder comprar una vivienda / Archivo RTVC

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda?

La corporación insular mantiene abierto hasta el 31 de agosto el plazo de presolicitud para pedir las ayudas a jóvenes para el alquiler. Un proceso obligatorio para las personas interesadas en ser beneficiarias de estas ayudas.

Podrán optar a estas ayudas aquellas personas que sean titulares o estén en disposición de suscribir, en calidad de persona arrendataria, un contrato de alquiler. Estas deberán, además, disponer de una fuente regular de ingresos y no poseer deudas tributarias, Seguridad Social o con el propio Cabildo de La Palma.

La ayuda se concederá por contrato de arrendamiento, con independencia del número de personas que vivan en ella.

Solicitudes e importe

Las solicitudes podrán realizarse a través de la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma y de forma presencial mediante los distintos registros de entradas de la corporación insular.

Las personas que se beneficien de las ayudas recibirán el equivalente al 50% del importe mensual del alquiler, hasta un máximo de 300 euros por el plazo de un año. Tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre del mismo año.

La información relativa a la documentación necesaria se puede consultar mediante la Sede Electrónica del Cabildo de La Palma y para obtener mayor información se puede contactar con el Servicio de Vivienda de la Corporación insular a través del número 609 081 262 o el 680 837 731 y mediante el correo ayudas.vivienda@cablapalma.es. También se puede contactar con la Oficina del Volcán, antigua de Gesplan, en el municipio de El Paso, para completar información, a través del teléfono 639 454 591.

Informativos RTVC

Una inciativa del Cabildo

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defiende el compromiso del equipo de gobierno por atender las necesidades de la población joven de la isla y paliar la dificultad para acceder a los alquileres o hacer frente al coste de los mismos. “Hemos hecho una apuesta importante para sacar estas ayudas que permitan aliviar económicamente a las personas jóvenes de nuestra isla y les faciliten la emancipación, algo que sabemos que es complicado en los tiempos que corren”, explica el presidente insular.

La consejera de Vivienda, Ángeles Fernández, recuerda que este primer plazo establecido por la Corporación insular permitirá tener una previsión del interés de las personas de la Isla en solicitar esta ayuda para poder dar respuesta y atender a las peticiones que se reciban cuando se abra el plazo oficial, del 1 al 15 de septiembre.

La línea de subvención procedente de la Consejería de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda y Salud, cuenta con una partida de 500.000 euros. Tiene como principal objetivo facilitar el acceso a una vivienda o habitación en régimen de alquiler a personas residentes en la isla de entre 18 y 35 años.