El concurso para elegir el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está dotado con 12.000 euros para el diseño ganador y con 1.000 para los 5 finalistas. El plazo de inscripción se cerrará el 19 de septiembre

Últimos días para presentar las obras para elegir el cartel del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recuerda que el próximo 19 de septiembre finalizará el plazo para participar en el concurso del cartel e imagen gráfica del Carnaval 2026. Las fiestas estarán dedicadas a los Ritmos Latinos. A falta de solo diez días para el cierre, la organización anima a diseñadores, ilustradores, fotógrafos y creadores vinculados a las artes a presentar sus propuestas.

El certamen contempla una primera fase de selección. Un comité evaluador elegirá cinco finalistas que recibirán 1.000 euros cada uno. Dispondrán de veinte días naturales, hasta el 18 de octubre, para desarrollar a partir de su propuesta inicial la imagen gráfica completa de la fiesta. Entre el 20 y el 30 de octubre, el público podrá votar por su diseño favorito. La propuesta ganadora será premiada con 12.000 euros.

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, ha destacado que “es un momento decisivo para invitar a nuestros artistas a formar parte de la historia del Carnaval de Santa Cruz. Solo quedan 10 días para presentar los diseños. Queremos animar a todos los creadores a participar en este proceso participativo».

Las obras deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. Las bases completas están disponibles en www.carnavaldetenerife.com.