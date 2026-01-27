Marco Antonio Navarro Tacoronte declara en la tercera jornada del juicio del caso Mediador y admite contradicciones con su primera versión

Un excoronel admite una “técnica” para presentarle empresarios en el caso Mediador. EFE

Marco Antonio Navarro Tacoronte, principal investigado del conocido como caso Mediador, ha asegurado este martes en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que su labor se limitó siempre a la intermediación comercial entre empresarios y políticos.

En su declaración, enmarcada en la tercera jornada del juicio de la pieza separada sobre contratos del sector eólico, negó la existencia de una trama y afirmó que grababa las conversaciones como “garantía laboral” ante la ausencia de un contrato.

El acusado sostuvo que el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa, también procesado, solo cobró 1.500 euros correspondientes a una deuda personal, una versión que choca con la ofrecida en su primera declaración, leída hoy en Sala, donde afirmó haberle abonado hasta 3.000 euros y describió una supuesta trama de extorsión a empresarios. El fiscal solicitó la lectura de esa comparecencia anterior para evidenciar las contradicciones entre ambos relatos.

Negó irregularidades con Antonio Bautista

Navarro Tacoronte también negó irregularidades en su relación con el empresario Antonio Bautista, al que dijo haber contactado para facilitarle la ampliación de su negocio, insistiendo en que su función era “abrir puertas” y ofrecer contactos.

El mediador solo respondió a las preguntas de su abogado, después de que en las jornadas previas declararan Espinosa, quien admitió una “técnica” de encuentros con empresarios, y Bautista, que afirmó sentirse “un cabeza de turco”.

Otros testimonios del día anterior

El exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa ha admitido en el juicio del caso Mediador la existencia de una “técnica” mediante la cual Marco Antonio Navarro Tacoronte llevaba a empresarios a su despacho en Madrid para que se conocieran.

Esta afirmación, que el fiscal Anticorrupción calificó como un lapsus, se produjo durante su declaración ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, en una pieza separada de la causa.

Espinosa sostuvo que en aquellas fechas no ejercía como funcionario público, ya que se encontraba en servicios especiales trabajando para una fundación vinculada al Ministerio de Exteriores, por lo que negó que los regalos y encuentros puedan considerarse sobornos.

Audios intervenidos por la Guardia Civil

Reconoció haber aceptado cajas de puros y viajes pagados por el empresario Antonio Batista, pero los calificó como gestos habituales en el ámbito privado y sin contraprestaciones ilícitas.

Por su parte, Batista declaró que todos sus contactos se realizaron a través del mediador y que nunca entregó dinero directamente al exgeneral. El empresario aseguró sentirse un “cabeza de turco” en la causa y denunció que las grabaciones realizadas por Navarro Tacoronte fueron manipuladas.

La sesión incluyó la reproducción de audios intervenidos por la Guardia Civil, mientras que para la jornada siguiente está prevista la declaración del propio mediador.