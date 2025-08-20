Un restaurante de Caleta de Fuste sufre tres robos en una semana

Tercer robo que sufre el propietario de este restaurante de Caleta de Fuste, en Fuerteventura en solo una semana. Comerciantes y vecinos de esta localidad de Antigua, reclaman más seguridad

Roberto tienen varios locales en la localidad majorera de Caleta de Fuste y denuncia haber sufrido tres robos en una semana. Es uno de los vecinos de esta zona que reclaman más seguridad para evitar que estas situaciones se repitan. El consistorio asegura que ya trabaja para la incorporación de tres nuevos agentes de la policía local.

Redacción RTVC

Inseguridad

Los comerciantes y vecinos de Caleta de Fuste aseguran que nunca habían sentido la inseguridad que están viviendo hoy en día. Tanto de noche como de día. Robos y falta de limpieza son las principales denuncias que hacen al ayuntamiento.

Porque además de la inseguridad reclaman mejoras en el servicio de limpieza. Esta zona, especialmente visitada por los turistas, se ve desbordada en verano por el aumento de visitas. Y eso se nota en la suciedad que, aseguran, se hace insoportable en estos meses del año.