‘Un volcán habitado’, crónica íntima de una isla en erupción

Dirigido por David Pantaleón y José Víctor Fuentes, el documental narra los días de la erupción a través de la experiencia de un grupo de amigos

Este viernes, a las 22:30 horas, en Televisión Canaria

Dentro del ciclo de producciones audivusales canarias, Televisión Canaria emite este viernes 19 de septiembre, a las 22:30 horas, ‘Un volcán habitado’ (2023), documental de David Pantaleón y José Víctor Fuentes que recoge la experiencia de los habitantes de La Palma durante la erupción del volcán.

Alejado del amarillismo de las crónicas mediáticas, el filme se articula a través del chat de WhatsApp un de un grupo de amigos de la isla, las notas de audio que intercambian diariamente van tejiendo una inesperada crónica de aquellos momentos de incertidumbre y asombro.

Durante casi tres meses, el río de lava corrió desde las montañas hasta la costa, borrando del mapa todo lo que se encontraba a su paso. A cada instante retumbaba en sus oídos los temblores de tierra y el ruido atronador del volcán, que no dejaba de escupir fuego y seguir haciendo de las suyas. Desaparecían sus casas, las casas de sus vecinos, sus tierras de cultivo, sus barrios, las fábricas donde trabajaban, los comercios, las escuelas, las iglesias… A medida que pasaban los días, los habitantes de ese territorio se rendían con mucho temple ante el poder destructivo y la belleza hipnótica de la naturaleza, que no ‘ene en consideración ni al ser humano ni a sus posesiones.

‘Un volcán habitado’ es un retrato colectivo sobre la amistad y el temple de los moradores de una tierra, que cada cierto tiempo convive con el poder hipnótico y devastador de la naturaleza. La película refleja la importancia de conservar la memoria y la belleza de un mundo que, a pesar de todo, insiste en resistir.