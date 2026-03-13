La borrasca podría entrar por La Palma o El Hierro, aunque destacar que su posición podría variar

La calima continuará en las islas, al menos, hasta este sábado y tras ella, podría llegar una borrasca. De momento, en Lanzarote el nivel de concentración de partículas PM-10 ha hecho que varias estaciones marquen la calidad del aire como desfavorable.

Una situación que afecta a pacientes con enfermedades respiratorias, y que se ha percibido en los hospitales de las islas.

Informa. RTVC.

Así es que, la calima dará paso a una borrasca, pues las previsiones han apuntado a que se situará en el entorno de Madeira y dependiendo de su posición será del NW, es decir entrará por La Palma o del SW, y llegará por El Hierro.



La previsión es que llegará con viento fuerte, precipitaciones y oleaje. No obstante, destacar que su posición podría variar y rebajar expectativas.