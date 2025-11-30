Estos son los resultados de los equipos canarios en la Liga de Segunda División B de fútbol sala

Una emocionante jornada de fútbol sala canario / Tenerife Iberia Toscal

En el grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala, donde militan los equipos canarios de categoría masculina, se vivió una jornada emocionante en la que Tenerife Iberia Toscal y Gran Canaria empataron en un duelo por el liderato. Mientras que otros equipos como el Doctoral y Salesianos Tenerife consolidaron su posición en la zona alta de la tabla, reflejando la intensa competencia entre los conjuntos isleños. Esta competición continúa marcando el ritmo del fútbol sala en Canarias, con resultados que mantienen la emoción en cada jornada.

Primero contra segundo

Tenerife Iberia Toscal (segundo) y Gran Canaria (primero) se repartieron los puntos (1-1), en un duelo por el primer puesto.

Los dos equipos se mantienen en el play-off sin conocer la derrota, los grancanarios con once victorias y un empate suman 34 puntos, y los tinerfeños con diez victorias y dos empates 32 puntos.

Un partido emocionante y equilibrado, donde pudo haber ganado cualquiera de los dos, que fue disputado en el pabellón Quico Cabrera de la capital tinerfeña. Al borde del descanso el Gran Canaria se puso por delante con un gol de Aíram Trujillo en el minuto 18 (0-1). Los tinerfeños insistieron en la segunda parte, y en el minuto 35 Mauro logró nivelar el encuentro con un gol clave en el minuto 35 (1-1).

El tercero cede puntos

El Salesianos Tenerife tercer clasificado, dejo escapar tres puntos muy importantes en su visita a Lanzarote, al caer derrotado ante el Adassa Colegios Arenas internacional (8-6).

Los tinerfeños en un partido de muchos goles, llegaron a ir ganando (0-1 y 1-2) para retirase al descanso con las tablas en el marcador (4-4). En la segunda mitad Héctor y Borja volvieron a poner por delante al Salesianos (4-6), si bien los lanzaroteños no se rindieron y lograron empatar (6-6). Con el paso de los minutos, se aprovecharon de los despistes defensivos del Salesianos, que terminó bloqueado ante un Adassa que los últimos tres minutos pudo darle la vuelta al marcador merced a los tantos de Rubén Ethan (7-6) y Daniel (8-6). Los lanzaroteños con esta victoria toman oxígeno para situarse décimos.

El Doctoral mantiene la cuarta posición

El Doctoral, cuarto clasificado, se mantiene en puestos de play-off, al doblegar al Duggi San Fernando de Tenerife (4-2).

Los tinerfeños que están a dos puntos del descenso se pusieron por delante con un tanto de Iván en el minuto 4 (0-1), pero con el paso de los minutos el Doctoral pasó a tomar el mando hasta el punto de darle la vuelta al marcador (2-1). En la segunda mitad Pablo y Javier se encargaron con sus goles de ampliar la ventaja aún más para los grancanarios (4-1). Los tinerfeños al final terminaron maquillando el resultado con un segundo gol obra de Omar (4-2).

Más resultados de la jornada

Las Cuevecitas, quinto clasificado, terminó ganándole la partida al séptimo clasificado Malta-97 en la isla de Gran Canaria (3-4), gracias al tanto anotado por Urban Pirnat a falta de dos minutos para el final.

El Costar Sur último clasificado sufrió un duro correctivo en su visita al sexto clasificado Cisneros Alter (5-0). Los del sur de Tenerife pagaron caro sus errores defensivos y el Cisneros suma 23 puntos y se encentra a solo dos puntos del Doctoral que tiene 25.

El Agua de Teror (penúltimo) sumo segundo triunfo en la Liga, al derrotar (5-3) al Agüimes (noveno), en un choque donde el Teror siempre fue por delante en el marcador.

El Chinguaro (decimotercero) dio un gran paso por alejarse de la parte baja, al derrotar (4-3) al Isla Larga de Fuerteventura (decimoprimero), con un gol de Sergio en el minuto 33.

La Salle San Ildelfonso (octavo), se impuso (3-1) al Basilea (decimocuarto), en un duelo con dos equipos en apuros, que intentan seguir mirando hacia arriba.