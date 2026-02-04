Una madre reclama un servicio de urgencias y una ambulancia permanente en Antigua tras la muerte de su hijo

La iniciativa ha reunido más de 5.000 firmas y ya se ha entregado al Gobierno de Canarias para exigir mejoras en la atención sanitaria del municipio majorero

Una madre reclama un servicio de urgencias y una ambulancia permanente en Antigua / GOBIERNO DE CANARIAS.

Diana Sprenger, vecina del municipio de Antigua, en Fuerteventura, ha promovido una iniciativa ciudadana para reclamar la implantación de un servicio de urgencias y una ambulancia permanente en el municipio. La demanda surge tras la muerte de su hijo Sebas, que sufrió una arritmia fulminante en su domicilio. La experiencia, según la vecina, evidenció las carencias sanitarias que sufre la población local.

Sprenger ha relatado, en una entrevista en el programa Canarias al Cierre de La Radio Canaria, que la ambulancia básica tardó media hora en llegar a su encuentro y la medicalizada lo hizo 45 minutos después. “La agonía que pasamos como familia fue terrible. Mi marido estuvo media hora haciendo la RCP solo, ha sido muy duro», ha lamentado.

Aunque reconoce que el fallecimiento de su hijo fue inevitable, insiste en que el sufrimiento añadido por la espera no tiene justificación. “No se podía salvar, pero la angustia que se vive en esos momentos no tiene precio”, ha afirmado.

Denuncia carencias sanitarias en Antigua

Antigua y Betancuria son los únicos municipios de Fuerteventura que carecen de cualquier servicio de urgencias. Además, la isla solo cuenta con nueve ambulancias, dos de ellas medicalizadas. Los vecinos denuncian que estos recursos, que tienen su base en Morro Jable y en Puerto del Rosario, son insuficientes.“La ambulancia avanzada estaba en Corralejo y tuvo que venir desde allí. De Corralejo a Antigua se tarda bastante”, ha señalado Sprenger. Una situación que se repite con frecuencia y obliga a muchas familias a trasladar a sus familiares por sus propios medios.

La vecina también ha alertado de la elevada población del municipio, con unos 15.000 habitantes y más de 8.000 personas de población flotante, además de centros educativos con un gran número de menores. “No estamos pidiendo ningún lujo, es un servicio básico”, ha subrayado.

Las 5.000 firmas ya se han entregado al Gobierno de Canarias

La iniciativa se ha convertido en una demanda colectiva y ha logrado reunir un total de 5.098 firmas. Todas ellas han sido entregadas por registro a las administraciones competentes del Gobierno de Canarias. No obstante, Sprenger asegura que la cifra real ronda las 5.500.

Como primer paso, el Ejecutivo autonómico ha anunciado la visita de técnicos el próximo día 11 de febrero para evaluar el centro de salud de Antigua y estudiar posibles obras o adaptaciones. Además, se ha consignado una partida inicial de 100.000 euros para comenzar el proyecto.

“Es un avance grande y, por primera vez, sentimos que se nos escucha”, ha concluido la madre, que insiste en la necesidad de una solución permanente, especialmente durante las noches y los fines de semana, cuando el municipio se encuentra más desprotegido.