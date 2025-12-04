La MIR ha analizado las posibilidades de este chatbot educativo para residentes y tutores de Medicina Familiar y Comunitaria

Liliet Odalys Méndez, residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria de la Unidad Docente Multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Tenerife Zona I, adscrita la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, ha sido galardonada con el Premio a la Mejor Experiencia Docente en el XLV Congreso de la semFYC, celebrado en Madrid.

El reconocimiento se le concede por su comunicación ‘ResiAP 360: asistente clínico-docente con inteligencia artificial para residentes de Medicina Familiar y Comunitaria‘, en la que analiza las posibilidades de este chatbot educativo para residentes y tutores de Medicina Familiar y Comunitaria, organizado por las rotaciones hospitalarias y enfocado a la Atención Primaria como una herramienta de apoyo clínico en la formación con rigor científico.

Medicina Familiar

En su exposición, Liliet Odalys Méndez concluye que ResiAP 360 «demuestra que la inteligencia artificial, bien orientada, puede revolucionar la formación MIR en Medicina Familiar y Comunitaria, potenciando la autonomía, afianzando competencias y reforzando la seguridad clínica desde la experiencia diaria del residente».

El XLV Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), celebrado en Madrid del 13 al 15 de noviembre, reunió a un millar de profesionales para compartir experiencias y actualizar conocimientos sobre esta especialidad. Estructurado en ponencias, charlas y foros de investigación, el encuentro concedió diez premios a las mejores comunicaciones y pósteres presentados.

Comunicación gráfica

Además de la mejor comunicación de experiencia docente, se reconocieron las comunicaciones de mejor trabajo de fin de grado. Así como, de fin de residencia y de comunicación de resultados de investigación. También de proyecto de investigación, a la mejor experiencia, mejor caso clínico, mejor comunicación gráfica, mejor póster y premio especial al centro de salud con más comunicaciones aceptadas.

La próxima edición del congreso se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria, los días 5, 6 al 7 de noviembre de 2026, bajo el lema ‘Fuerza de Alisios’.