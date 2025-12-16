Las precipitaciones continuarán en las islas de mayor relieve y por el norte, marcando un claro ambiente otoñal

Precipitaciones que aumentarán el jueves y viernes y que se extenderán por todas las islas como consecuencia de la vaguada

Toda la información del tiempo en Canarias

Continúa la prealerta por mal estado del mar. el Cotillo, Fuerteventura. Imagen EFE

Ambiente otoñal en las islas con temperaturas que se mantendrán frescas, especialmente en el norte de las islas y en las capitales, donde los termómetros no superarán los 22 grados. En contraste, las vertientes sur registrarán valores algo más cálidos, aunque sin llegar a un ambiente plenamente veraniego.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lloviznas débiles y dispersas en el norte, mientras que en el sur predominará un tiempo mucho más soleado y estable. Aun así, la situación atmosférica invita a no confiarse, ya que el viento comenzará a ganar protagonismo conforme avance la jornada.

La principal recomendación de los expertos es extremar la precaución por el viento, que soplará con mayor intensidad durante la tarde de este martes y a lo largo del miércoles. Se prevé viento fuerte de componente norte, con rachas muy fuertes en las cumbres centrales de Tenerife y probables también en las cumbres de Gran Canaria y La Gomera.

Las condiciones de inestabilidad continuarán en los próximos días, con un húmedo en general. Un escenario plenamente otoñal en altura, a las puertas del invierno, que obligará a seguir con atención la evolución del tiempo.

Lluvia acumulada durante los próximos días. Imagen METEORED

Llega una pequeña vaguada a las islas

Una pequeña vaguada llegará a Canarias y dejará temperaturas que van a disminuir y viento. Esta vaguada nos va a dejar algo de lluvias que serán débiles y moderadas en la vertiente norte de Tenerife y de Gran Canaria.

Las precipitaciones podrán incluso superar los 30 litros por metro cuadrado en el norte de la isla de Gran Canaria, más de 10 en el norte de Tenerife y podrá caer algo también en las islas más secas, como Fuerteventura y también en Lanzarote, especialmente la vertiente oeste. Puede llover en la isla de El Hierro, en el noreste, especialmente en Valverde, donde muy probablemente se alcancen los 4 litros por metro cuadrado

En el mar se mantiene la prealerta

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago. Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Las zonas afectadas por esta prealerta son el litoral norte y oeste de El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote; y costa norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

Varias comunidades con avisos por lluvias y nevadas en la Península

Cinco comunidades, tres de ellas del Mediterráneo y otras dos del norte peninsular, están en aviso amarillo (peligro bajo) por fuertes lluvias, a las que se suma Castilla y León por nevadas en el sistema central de Ávila, con acumulados a partir de 1.400 metros, de más de 5 centímetros en 24 horas.

Las comunidades con aviso amarillo por lluvias son las siguientes: Asturias, Cataluña, Galicia, Murcia (hasta las 10 horas) y la Comunidad Valenciana, según las predicciones de la Aemet. Habrá también en muchas de ellas fuertes tormentas.

Galicia, además de por lluvias, con posibilidad de granizo menudo en A Coruña y A Mariña (Lugo), está en alerta amarilla por temporal marítimo. En A Coruña y Pontevedra se prevén olas de hasta 5 metros.