La parcela, junto a la Facultad de Bellas Artes, permitirá prolongar el carril bus en dirección norte

Universidad de La Laguna cederá terreno para ampliar el carril bus de la Autopista TF-5. Europa Press

El Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna ha aprobado la cesión al Cabildo de Tenerife de una parcela de 2.429 metros cuadrados situada en el entorno de la Facultad de Bellas Artes para facilitar la ampliación del carril bus de la Autopista TF-5 en dirección norte. El terreno, actualmente destinado a zona verde, no afecta a infraestructuras universitarias.

La cesión no supondrá contraprestación económica para la universidad, aunque el Cabildo ejecutará varias actuaciones en compensación, entre ellas la construcción de una salida de emergencia para la facultad y la instalación de una vela de sombra en el Campus de Guajara.

El acuerdo cuenta con informes favorables de los servicios jurídicos y técnicos de la institución y deberá ratificarse por el Consejo Social para hacerse efectivo.

Precios de los colegios mayores

En la misma sesión también se aprobó la actualización de los precios de los colegios mayores y la residencia universitaria para el curso 2026-2027, con un incremento del 2,8 % conforme al IPC de Canarias.

Además, se introdujeron cambios en el reglamento para limitar el tiempo de estancia del alumnado en estas plazas y se dio luz verde a un nuevo marco retributivo para personal investigador vinculado a convocatorias financiadas con fondos externos.