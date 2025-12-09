Las cifras superan con creces las peticiones de los dos cursos anteriores

La Consejería de Educación ha registrado 7.912 peticiones de traslado de docentes que solicitan un nuevo destino dentro del sistema educativo público de Canarias.

Unos 8.000 docentes de la educación pública canaria solicitan un traslado. Archivo RTVC

La cifra registrada supera la de las convocatorias más recientes: 4.213 solicitudes en el concurso general del curso 2024/2025 y 3.146 en el autonómico del curso 2023/2024, según informó la Consejería a través de un comunicado.

Calendario y evaluación de méritos

Este aumento se vincula principalmente a la incorporación de 6.125 funcionarios de carrera en los dos últimos cursos, tras la culminación de los procesos de estabilización y la convocatoria de oposiciones celebrada en junio de 2025.

La Consejería indicó que “la evaluación de méritos será un proceso exigente, que abordaremos con rigor técnico y claridad para garantizar una adjudicación ordenada”.

En este procedimiento, el personal participante accede a una puntuación inicial calculada a partir de los méritos que ya constan en su expediente, al que debe incorporar aquellos que aún no estén registrados.

Por otro lado, 3.827 docentes presentaron documentación adicional durante esta convocatoria, lo que suma un total de 66.106 documentos que se analizarán y valorarán.

En cuanto al calendario, la adjudicación provisional para el Cuerpo de Secundaria y otros cuerpos ese prevé para el 4 de marzo de 2026 y la definitiva para el 27 de abril de 2026.

Para el Cuerpo de Maestros, las fechas previstas son el 5 de marzo de 2026 para la adjudicación provisional y el 29 de abril de 2026 para la definitiva.