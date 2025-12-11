ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Los usuarios de guaguas públicas en Canarias subieron un 6 % en octubre

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El número de usuarios de este tipo de transporte público superó los 9,85 millones

El número de usuarios de las guaguas de transporte público aumentó un 6 % en octubre respecto al mismo mes de 2024 en Canarias, superando los 9,85 millones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dispositivo espacial de guaguas Municipales para el Día de Todos los Santos
Los usuarios de guaguas públicas en Canarias subieron un 6 % en octubre. Archivo RTVC

Según la última Estadística de Transporte de Viajeros, la media de la clientela de dichas guaguas creció en el archipiélago de enero a octubre, un 3 % más en comparación con un año atrás.

Datos nacionales

En el conjunto de España, de octubre a octubre se dio un incremento de los usuarios del sector del 7 %, acumulando una subida desde enero de un 5,6 % interanual, de acuerdo a las cifras del INE.

Estos datos constatan que todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por guaguas públicas en octubre, cuando las mayores subidas se dieron en la Comunidad Valenciana (15,3 %), Comunidad de Madrid (10,1 %) y País Vasco (7,6 %).

En el extremo opuesto de la tabla, los menores incrementos los registraron Aragón, con un 1,8 % más; Región de Murcia, con un 2,7 % y Cataluña, con un 3,1 %.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La huelga de médicos por una regulación laboral continúa en Canarias

Telde equipa 200 vehículos oficiales con las nuevas balizas V16 para adaptarse a la normativa de 2026

Real Avilés vs CD Tenerife | J16 Primera Federación 25-26

Así puedes seguir a RTVC en Google Discover y estar al día de todas las noticias de Canarias

El Supremo envía a juicio a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por el caso mascarillas

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025