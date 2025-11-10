Valencia Basket vs La Laguna Tenerife | J7 Liga Endesa 25-26

Valencia Basket vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 16 de noviembre. Partido correspondiente a la J7 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Valencia Basket vs La Laguna Tenerife se enfrentan el 15 de noviembre a partir de las 11:30 (hora canaria) en el Pabellón Roig Arena en Valencia. Partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa.

Valencia Basket vs La Laguna Tenerife | J7 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 2ª posición de la clasificación mientras que el conjunto valenciano es 1º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 5 contra el Burgos San Pablo. Mientras que el equipo valencianista llega al encuentro tras perder ante el Granada en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Valencia Basket y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos los ha ganado todos el Valencia Basket.

