Estos galardones se entregaran el próximo 26 de noviembre en Barcelona

La cantante canaria Valeria Castro, el comunicador El Gran Wyoming, los periodistas Paco Lobatón, Isaías Lafuent, la cantante Pastora Soler y el actor Secun de la Rosa son algunos de los galardonados con los Premios Ondas 2025.

Dentro de la categoría musical, Valeria Castro y Guitarricadelafuente se les ha considerado como el fenómeno musical del año, mientras que Pastora Soler se ha llevado el Ondas a la trayectoria por «tres décadas de carrera ejemplar en las que ha unido tremenda capacidad vocal, sensibilidad única y una conexión profunda con el público»

Coberturas y galardones principales

Este premio también ha reconocido las coberturas radiofónicas del apagón del 28 de abril y las series ‘Celeste’ y ‘Querer’. Mientras, el especial informativo de la muerte y funeral del papa Francisco y ‘Cónclave’ de RTVE se ha considerado el mejor programa de actualidad o cobertura especial.

En el apartado internacional se reconoció al comunicador argentino Alejandro Dolina y el programa ‘The last ride’ de RAI Italia, mientras que el elenco de ‘Furia’ se ha llevado el reconocimiento a mejor interpretación femenina en ficción.

Los Premios Ondas, que concede la Cadena SER a través de la emisora decana, Ràdio Barcelona, se entregarán en una gala que tendrá lugar el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu.