Cristina Valido, diputada por CC en el Congreso de los Diputados ha repasado este viernes en Buenos Días Canarias la actualidad política española y se ha pronunciado acerca del Decreto Canarias, menores migrantes y transporte gratuito

La diputada por Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha asegurado en Buenos Días Canarias en relación al Decreto Canarias que se «han aprobado una parte de asuntos que están sobre la mesa y que benefician a los canarios como el transporte en guagua gratuito y otras que aún están pendientes bien porque no hay Presupuestos Generales del Estado o porque elevan una negociación más compleja como transferencias, competencias, más autogobierno para Canarias«.

Valido ha indicado que el Decreto Canarias lleva una serie de cuestiones, «algunas parte de la Agenda Canaria que firmamos, otras parte de nuestro Estatuto de Autonomía aún sin cumplir, que esperamos que durante el mes de enero se termine de consensuar». «Hay una negociación abierta y esperamos que en enero se aborde y se cierre en febrero. Nuestro interés es que en cualquiera de los plenos del mes de febrero, se convalide el Decreto Canarias«, previamente aprobado en Consejo de Ministros.

«En el mes de enero seguiremos con la negociación, conscientes de que ahora no es buena fecha. El propio presidente Pedro Sánchez tiene unas vacaciones programadas interesantes, así que habrá que esperar a enero para poder avanzar», ha concluido la diputada nacionalista.

«Un año» para liberar 100 millones para menores migrantes

Por otro lado, respecto a la transferencia del Gobierno central de 100 millones para atender a los menores migrantes de Canarias, Valido ha recordado que hace un año que María Jesús Montero, vicepresidenta Primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, se comprometió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a transferir 50 millones más para atender a estos menores que, luego en un encuentro con Pedro Sánchez se convirtieron en 100″.

«Ha pasado casi un año y tenemos que esperar al último mes del año para que liberen 100 millones que podían haber librado durante todo el ejercicio 2025, con lo que se has acumulado la deuda de un año más y me sigue bloqueando mis recursos», ha espetado para añadir que si «hubieran pagado a principios de año, yo no hubiera tenido que utilizar más de 100 millones de las arcas de la comunidad autónoma«.

Crítica a la tardanza del IRPF para La Palma

Además, Valido ha sentenciado que no es de recibo que «hayan esperado al último pleno del año a convalidar el 60% del IRPF de La Palma o las prórrogas de las ayudas de La Palma, cuando es algo que está firmado hasta el año 2027».

«Nosotros cuando negociamos el IRPF para La Palma no queríamos que cada año cuando los palmeros y las palmeras hagan las declaraciones devuelvan unos miles de euros. Queríamos que en cada nómina, que en cada mes, al ser el descuento del IRPF de manera clarísima, mucho menor, tuvieran un margen en nómina para poder consumir en la isla y dinamizar la economía», ha dicho para denunciar que si «lo apruebas en diciembre ya no se puede aplicar en las nóminas de todo el año, sino que los palmeros recibirán ese dinero descontado de más en mayo del año que viene·.

Crisis PSOE – Sumar

Por otro lado, Valido ha señalado respecto a la reunión este viernes por la crisis abierta entre el PSOE y Sumar debido a los supuestos casos de acoso sexual denunciados dentro del partido socialista que se una reunión que se ha convocado para «tratar de superar el bache entre ambos partidos PSOE y Sumar y pasar página» a una crisis que, en su opinión, «se ha abierto de manera muy tonta; salir planteando la exigencia de una remodelación profunda de Gobierno, lanzarte al vacío y recibir la respuesta negativa por parte del PSOE ha colocado a sumar en una situación muy complicada, fundamentalmente a Yolanda Díaz».

«Sin duda -ha añadido la diputada canaria- están condenados a entenderse, a ir de la mano porquie separados no tienen futuro, tampoco juntos. Sumar no va a romper con el PSOE y el PSOE no hará lo que pide Sumar».

En su opinión como política pero, también como mujer, ha afirmado que las situaciones de acoso «pasan hace siglos en todos los espacios de poder masculino en los que la mujer ha estado en rango de inferioridad, discriminada y aguantando comportamientos machistas«.

«Lo que se está denunciando no debe alarmar a nadie, es hipócrita que dañe a alguien porque hasta hace pocos años se han visto estas situaciones en todos los ámbitos«, ha manifestado. Y, en este sentido, la diputada de CC ha aseverado que no entiendo «el escándalo ahora con los casos de acoso sexual en el seno del PSOE» más allá de que «tiene muchas repercusión mediática y que están arrastrando a muchas mujeres a dar el paso y por suerte hoy se denuncian y condenan».