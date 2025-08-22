Valle Gran Rey activa el Plan de Emergencias por riesgo de sequía

El Ayuntamiento pide responsabilidad a los vecinos ante la escasez de agua en tres barrios

El Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en La Gomera, activó el Plan de Emergencias Municipal ante el riesgo de desabastecimiento de agua en Las Hayas, Arure y Acardece.

Informa: Sheila Bolívar

La institución adoptó medidas urgentes para afrontar la situación y llamó a la colaboración vecinal. El suministro presenta dificultades crecientes debido a la falta de recursos hídricos.

Imagen de archivo

Consumo responsable en Valle Gran Rey durante el Plan de Emergencias

Las autoridades municipales instaron a un uso responsable del agua, por lo que se deben evitar riegos innecesarios, lavados de vehículos y usos superfluos del recurso.