Vecinos de la zona de Santa Catalina han entregado un requerimiento al Ayuntamiento para que se desmonte la feria de atracciones navideña que, aseguran, no es compatible con el descanso

Informa: Redacción Informativos RTVC

Vecinos de la zona de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria han entregado un requerimiento al Ayuntamiento para pedir que se desmonte la feria de atracciones navideña ya que aseguran que no es compatible con el descanso. Por su parte, desde el Consistorio capitalino se asegura que se cumple con toda la normativa.

Los residentes están molestos por la cercanía de la feria a sus viviendas, con quejas sobre el tamaño de las atracciones, como una que parece una torre de varios pisos, generando preocupación por la seguridad. Denuncian ruido y molestias constantes.

Vista de la feria desde una vivienda próxima. Imagen RTVC

Una situación que se vuelve a repetir este año, las Navidades del pasado año también se instaló la feria de atracciones en la misma zona, conocida como El Refugio. Desde los primeros trabajos de instalación ya comenzaron a producirse las quejas de los vecinos más próximos a las atracciones.

Uno de esos casos es el de María Helena Hernández que vive a escasos metros del lugar donde se ha instalado la feria. Asegura que el ruido que genera la feria no es compatible con su descanso. Como ella otros vecinos que insisten en pedir la retirada de la feria al Consistorio.

Por su parte, desde el Ayuntamiento mantienen que la feria cumple con toda la normativa y que hubo consenso con los vecinos antes de instalarla en este lugar. La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha realizado este viernes «un llamamiento al entendimiento y a la comprensión». Darias ha manifestado que «desde el Ayuntamiento vamos a hacer que los horarios respeten el descanso, que la música esté en el entorno que está, salvo eso sí, fin de año».