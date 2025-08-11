Los vecinos de Tufia denuncian la masificación de la playa

La playa de Tufia, en Telde, acoge cientos de visitantes en los meses de verano y dificulta la convivencia con los vecinos de la zona

Imagen de Tufia

La playa de Tufia, en Telde, se ha consolidado como uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes durante el verano. Sin embargo, los vecinos alertan de que la zona carece de los recursos y servicios necesarios para atender a tantas personas.

Con la marea alta y apenas un tramo de arena visible, cientos de bañistas se concentran en este enclave para disfrutar de la jornada. La situación se repite cada fin de semana, y el aparcamiento se ve rápidamente desbordado.

Presencia de buceadores

A la saturación de bañistas se suma la presencia masiva de buceadores, lo que genera preocupación entre los residentes. Algunos proponen establecer horarios para regular esta actividad. Desde el colectivo de buzos aseguran estar dispuestos a dialogar y encontrar un acuerdo que permita la convivencia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Telde reconoce el problema y afirma estar estudiando distintas opciones para mejorar los servicios en la zona, con el objetivo de garantizar tanto la seguridad como la conservación del entorno.