El Gobierno de Venezuela asegura que más de 8.000 personas, además de los excarcelados, se han beneficiado de la medida

Venezuela cifra en más de 300 los excarcelados tras la aplicación de la ley de amnistía. Europa Press

El Gobierno de Venezuela ha situado en 310 el número de personas excarceladas desde la entrada en vigor de la ley de amnistía aprobada en febrero, según datos ofrecidos por el presidente de la comisión de seguimiento, Jorge Arreaza.

En total, 8.146 ciudadanos se han beneficiado de esta normativa, si bien la mayoría (7.836) ya se encontraban en libertad, aunque sujetos a medidas cautelares.

La ley, impulsada por el Ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez, contempla la amnistía para delitos cometidos desde 1999 y se presenta como una herramienta para favorecer la “convivencia democrática”.

Aún quedan numerosos presos sin liberar

Desde el Gobierno insisten en que la norma no ampara delitos futuros y han reiterado la necesidad de mantener la vía electoral como marco institucional.

No obstante, organizaciones como Foro Penal han advertido de diferencias en las cifras y de que aún quedan numerosos presos sin liberar, mientras continúan las dudas sobre el alcance real de la medida y su aplicación efectiva en todos los casos.