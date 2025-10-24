Ya están disponibles las entradas por días para la quinta edición del Granca Live Fest, que se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en el Estadio de Gran Canaria

El festival Granca Live Fest 2026 abre oficialmente la venta de entradas por días y arranca la cuenta atrás para una nueva edición que promete hacer historia un año más en el archipiélago, que tendrá lugar del 2 al 4 de julio de 2026 con actuaciones de artistas del pop español. Los abonos ya están disponibles a través de la web oficial grancalivefest.es.

En concreto, el sábado 4 de julio de 2026, al escenario del Estadio de Gran Canaria subirán Alejandro Sanz, Dani Martín y Aitana, tres de los artistas de distintas generaciones del pop español que garantizarán una noche de emoción, éxitos y grandes momentos compartidos.

No obstante, aún está pendiente el anuncio de incorporaciones de otros artistas que completarán el cartel del Grancan Live Fest, una edición que promete ser la más especial hasta la fecha.





Precios por entradas diarias

Platinum: 385 euros – incluye catering, barra libre, baño privado, ubicación en el palco presidencial con acceso a todas las zonas de ocio y descanso

Coste de los abonos de tres días del Granca Live Fest 2026

Platinum: 977,90 euros – incluye catering, barra libre, baño privado, ubicación en el palco presidencial con acceso a todas las zonas de ocio y descanso

Alejando Sanz con su ‘¿Y ahora qué?’

Con más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo, 22 Latin Grammys y 4 Grammys, Alejandro Sanz es el artista español más premiado de la historia, Alejandro Sanz egresa a Gran Canaria con su gira «¿Y ahora qué?».

Aitana y su ‘Cuarto Azul World Tour’

La artista catalana Aitana volverá a conquistar el escenario de Gran Canaria en 2026 con su nuevo Cuarto Azul World Tour, una gira internacional que promete convertirse en una de las más grandes de su carrera.

‘25 Pts años‘ de Dani Martín

Dani Martín llega en un momento muy especial de su carrera con la gira“25 Pts años”. Es un tour que celebra toda su trayectoria y que ya cuelga el cartel de sold out en las principales ciudades de España. Desde sus inicios con El Canto del Loco, hasta sus grandes éxitos en solitario, su repertorio repasa himnos que han marcado a varias generaciones.